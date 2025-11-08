TP.HCM: Tổng cộng 83 người ngộ độc sau ăn bánh mì, đã xác định nguyên nhân

Sáng 8.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, những ngày qua đã có 4 bệnh viện báo cáo về các trường hợp nghi ngộ độc nhập viện sau ăn bánh mì - tổng cộng 83 bệnh nhân, trong đó có 47 bệnh nhân đã xuất viện.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 47 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận 16 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca và Bệnh viện Bình Dân 1 ca.

Một bệnh nhân bị ngộ độc sau ăn bánh mì được điều trị tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ẢNH: BV

Trong 19 ca nhập viện tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ngày 5.11 thì 1 ca có các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần. Bệnh nhân có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

"Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Hiện các hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc tại các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm tiếp nhận, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được sở ban hành. Bao gồm: bù nước - điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh. Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận bệnh nhân sau ăn bánh mì, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Các bệnh viện thu dung điều trị đã phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để phục vụ công tác truy xuất và xác minh.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tạm dừng hoạt động cơ sở bán bánh mì, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.