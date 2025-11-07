Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM: Thêm 11 ca nhập viện

Ngày 7.11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận thêm 11 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM.

Nhiều người cùng gia đình, công ty ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Văn Mười Một, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM), cho biết trong số 11 người bệnh nhập viện thì có nhiều người trong cùng một gia đình, công ty.

Sau khi cấp cứu, 5 trường hợp được chuyển tiếp đến chuyên Khoa Tiêu hóa để theo dõi, điều trị chuyên sâu; 1 ca chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU) do người bệnh cao tuổi kèm bệnh nền; 4 ca đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Cấp cứu và 1 ca được xuất viện về nhà.

Bác sĩ, điều dưỡng cấp cứu nhanh chóng thăm khám, xử trí cho người bệnh bị tiêu chảy, nôn ói nhập viện ẢNH: BVCC

Trao đổi với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bà L. (53 tuổi) cho hay khoảng 10 giờ sáng 5.11, bà mua 3 ổ bánh mì cho 4 người ăn. Ngay sau khi ăn, cả 4 người đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 - 39 độ C. Đến sáng 7.11, các triệu chứng này không cải thiện nên các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu.

Tương tự, vợ chồng anh T. (39 tuổi) và chị H. (34 tuổi) cũng ăn bánh mì cùng tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông vào ngày 5.11 và gặp các triệu chứng tương tự gia đình bà L.

Chị V. (28 tuổi) cùng mẹ cũng ăn bánh mì tại cơ sở nói trên tối 5.11 và có triệu chứng tiêu chảy, sốt cao rạng sáng 6.11. Chị V. tự mua thuốc điều trị nhưng không đáp ứng, tình trạng sốt không thuyên giảm, buộc phải đi viện cấp cứu. Mẹ của chị V. cũng gặp tình trạng tiêu chảy nhưng mức độ nhẹ hơn và đang ở nhà theo dõi.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chị L. (nhân viên của một công ty) đang nằm cấp cứu cho biết ngày 5.11, công ty của chị đặt 20 suất từ tiệm bánh mì nói trên. Sau đó, tất cả người ở công ty ăn bánh mì đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Khoảng 6 - 7 người đã nhập viện sáng 7.11.

Người bệnh được bù dịch gấp trong tình huống ngộ độc thực phẩm ẢNH: BVCC

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm bụng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chẩn đoán các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một cho biết đây là tình trạng niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công, gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn. Người bệnh cần được nhanh chóng nhập viện để điều trị.

Theo bác sĩ Mười Một, ở thời điểm ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp.

Người bệnh nhập khoa được xử trí cấp cứu nhanh chóng, đồng thời khoa sẵn sàng huy động lực lượng để ứng phó với nguy cơ tình hình trở nên phức tạp. Hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để có phương án xử trí.

Cần nhập viện ngay nếu có dấu hiệu ngộ độc

Bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước sôi để nguội.

"Bệnh nhân không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi), người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời", bác sĩ Mười Một nói.

Bác sĩ Mười Một cảnh báo, ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám là sai lầm nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Đa phần bệnh nhân cho biết, họ đều ăn bánh mì tại một quán trên đường Nguyễn Thái Sơn trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Hiện 38 ca đã được xuất viện, theo dõi tại nhà, còn 2 trường hợp có triệu chứng nặng đang được điều trị tại Khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175. Hai bệnh nhân này bị nhiễm trùng ruột mức độ vừa, sau một ngày điều trị, tình trạng đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, nguồn nghi ngờ gây ngộ độc có thể là một tiệm bánh mì nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM.



