Thời sự

TP.HCM: Hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Hoài Nhiên
07/11/2025 16:04 GMT+7

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Chiều 7.11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết đơn vị đã tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Các trường hợp nhập viện rải rác từ 7 giờ 30 - 22 giờ ngày 6.11 với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Đa phần bệnh nhân cho biết, họ đều ăn bánh mì tại một quán trên đường Nguyễn Thái Sơn trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 17 - 59, làm nhiều nghề khác nhau như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng...

Hiện 38 ca đã được xuất viện, theo dõi tại nhà, còn 2 trường hợp có triệu chứng nặng đang được điều trị tại Khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175. Hai bệnh nhân này bị nhiễm trùng ruột mức độ vừa, sau một ngày điều trị, tình trạng đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, nguồn nghi ngờ gây ngộ độc là một tiệm bánh mì nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM. 

Liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình), nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Công an phường Long Bình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra.

