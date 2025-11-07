TP.HCM: Hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 7.11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết đơn vị đã tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Các trường hợp nhập viện rải rác từ 7 giờ 30 - 22 giờ ngày 6.11 với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Đa phần bệnh nhân cho biết, họ đều ăn bánh mì tại một quán trên đường Nguyễn Thái Sơn trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 17 - 59, làm nhiều nghề khác nhau như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng...

Hiện 38 ca đã được xuất viện, theo dõi tại nhà, còn 2 trường hợp có triệu chứng nặng đang được điều trị tại Khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175. Hai bệnh nhân này bị nhiễm trùng ruột mức độ vừa, sau một ngày điều trị, tình trạng đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, nguồn nghi ngờ gây ngộ độc là một tiệm bánh mì nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM).



Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM.