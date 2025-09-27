TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì que

Ngày 27.9, đại diện UBND phường Long Bình cho hay, đã nắm thông tin vụ việc từ hai hôm trước và cũng đã tiếp nhận trình báo của người dân liên quan đến sự việc nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì que, đồng thời lập tổ công tác xác minh làm rõ.

Thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, trong ngày 26.9 đơn vị này đã phối hợp cùng UBND phường Long Bình, Công an phường Long Bình để đi thực tế ghi nhận sự việc liên quan thông tin của người dân về việc nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que.

Theo thống kê từ ngày 22.9 đến ngày 26.9 rải rác có 65 học sinh của trường V.S nghỉ học do xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy..., trong đó có 8 ca nhập viện rải rác tại 3 bệnh viện gần trường. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe các bé cơ bản dần ổn.

Khai thác thông tin, các bé cho biết có ăn bánh mì từ các xe bánh mì bán quanh khu vực trường và lân cận. Có khoảng 3 - 4 xe bánh mì que đặt rải rác quanh khu vực cư dân, nghi ngờ chung một chủ.

Một trường hợp trẻ rối loạn tiêu hóa nhập viện cấp cứu ẢNH: P.H

Theo báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Việt gửi Sở Y tế TP.HCM sáng 27.9, 3 em bé gồm 2 anh em ruột (4 và 7 tuổi), bé gái (13 tuổi), vào cấp cứu cách đây 3 hôm, với các triệu chứng sốt cao, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng.

Các bác sĩ chẩn đoán cả ba bị nhiễm trùng đường ruột. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết các bé đều ăn bánh mì que mua tại cùng một địa điểm trước khi có triệu chứng.

Theo đó, báo cáo ghi nhận thức ăn nghi ngờ gây ra vụ ngộ độc thực phẩm là bánh mì.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác nhận đã nắm thông tin vụ và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Người dân trình báo, gửi đơn thư yêu cầu làm rõ vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì que

Sáng 27.9, anh B.T (phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, anh đã làm đơn mang ra công an phường. Cán bộ tại đây cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang xử lý, còn đơn thư sẽ có bộ phận tiếp nhận trong ngày thứ hai.

"Sáng thứ hai, tôi sẽ quay trở lại để nộp đơn có chữ ký đại diện của một số cư dân chung tòa nhà", anh T. nói.

Đơn thư của một cư dân liên quan vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì que ẢNH: B.T

Tương tự, anh Trần Đăng Anh Tuấn (phường Long Bình, TP.HCM) cho biết trong sáng 26.9 anh cũng đã đến trụ sở Công an phường Long Bình để trình báo sự việc bằng miệng.

"Cán bộ công an trực ban đã ghi nhận thông tin của gia đình tôi và cho biết trước đó cũng đã có nhiều người ra trình báo. Cơ quan công an đang xác minh để làm rõ vụ việc", anh Tuấn cho biết.

Gia đình anh Tuấn là một trong số hàng loạt các trường hợp gặp phải tình trạng nôn nói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì que. Anh rất bức xúc khi cả vợ bầu và con nhỏ của anh đều bị các triệu chứng nôn ói sau khi ăn bánh mì que cũng mua tại xe bánh mì R.R đối diện cổng trường V.S.

"Cả hai khi đi khám đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Vợ tôi đang mang thai 24 tuần, con thì mới hơn 3 tuổi. Gia đình rất lo lắng vì việc điều trị phải dùng thuốc, kháng sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu và trẻ nhỏ", anh Tuấn nói.

Ngoài các trường hợp trên, nhiều người khác cũng cho biết gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hóa tương tự sau khi ăn bánh mì que bán tại các điểm quanh khu vực chung cư và trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.