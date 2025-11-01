Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ ra 3 thói quen trong bếp có thể gây ngộ độc thực phẩm

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
01/11/2025 14:51 GMT+7

Có những sai lầm phổ biến trong bếp mà mọi người ít khi nhận ra có thể làm tăng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

Không rửa tay 

Theo bác sĩ Michael Levine (ở Mỹ), một sai lầm thường gặp khi nấu ăn là không rửa tay đúng cách, thậm chí là không rửa trước và sau khi chuẩn bị bữa ăn, đặc biệt là khi xử lý thịt sống hoặc hải sản. Điều này sẽ vô tình cho vi trùng gây hại thâm nhập vào thực phẩm hoặc vào cơ thể nếu bạn chạm vào mắt, mũi hoặc miệng sau đó.

“Không chỉ trước và sau khi sơ chế thức ăn, bạn còn cần rửa tay trước khi ăn và sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Rửa tay đúng cách là phải dùng xà phòng và nước, cọ kỹ bàn tay ít nhất 20 giây, chú ý các khu vực giữa các ngón tay và dưới móng tay”, bác sĩ Levine cho biết.

Bác sĩ chỉ ra 3 thói quen trong bếp có thể gây ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Không nên dùng chung thớt cho thức ăn chín và sống

Ảnh: AI


Để thức ăn thừa bên ngoài quá lâu dễ gây ngộ độc thực phẩm

Việc để thức ăn thừa ở bên ngoài quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm, nhất là ngộ độc thực phẩm. Bạn nên cho thức ăn thừa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ và đảm bảo tủ lạnh luôn được đặt ở mức nhiệt độ khoảng 4 độ C hoặc thấp hơn, theo tạp chí Health.

Dùng một cái thớt cho nhiều thực phẩm khác nhau

Theo bác sĩ Levine, một sai lầm phổ biến về an toàn thực phẩm là vô tình làm tăng nguy cơ lây chéo vi trùng trong bếp. Ví dụ, bạn sử dụng cùng một cái thớt cho nhiều loại thực phẩm khác nhau, hoặc rửa thịt sống trực tiếp trong bồn rửa, khiến vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan đến tay bạn hoặc các bề mặt xung quanh.

“Để tránh lây lan vi trùng trong bếp, đầu tiên, bạn cần dùng thớt riêng cho các loại thực phẩm khác nhau. Chẳng hạn như một thớt cho thịt sống, một thớt cho rau củ hoặc các thức ăn chín. Bát đĩa và các dụng cụ nhà bếp cần được rửa kỹ bằng nước và xà phòng. Ngoài ra, bạn nên lau mặt bếp và khu vực xung quanh bếp sau khi nấu ăn xong, thường xuyên lau dọn toàn bộ khu vực bếp của mình”, bác sĩ Levine khuyến nghị.

