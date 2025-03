Bác sĩ chia sẻ cách bảo quản thức ăn thừa an toàn

Chuyên viên dinh dưỡng Đoàn Thị Lương - Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, thức ăn thừa sau mỗi bữa ăn nếu không được bảo quản đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Trường hợp lưu trữ không đúng cách, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tiềm ẩn nhiều bệnh lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Cách bảo quản thức ăn thừa

Theo chuyên viên Đoàn Thị Lương, thực phẩm đã nấu chín nên sử dụng ngay hoặc được bảo quản trong dụng cụ có khả năng giữ nhiệt 2 giờ từ sau khi chế biến. Cần bảo quản thức ăn trong tủ lạnh dưới 4 độ C và khi sử dụng lại cần gia nhiệt ở nhiệt độ tối thiểu là 80 độ C. Vì nhiệt độ từ 4 - 60 độ C là nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn trong thực phẩm sinh sôi phát triển. Trước khi bảo quản trong tủ lạnh, nên hâm hoặc nấu sôi lại những thức ăn đã qua sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Thức ăn có thể bảo quản an toàn trong tủ lạnh tối đa từ 2-4 ngày. Nếu thức ăn đã tiếp xúc với nước bọt hoặc tay trần, cần gia nhiệt kỹ trước khi lưu trữ và nên sử dụng trong vòng 1-2 ngày. Để tủ lạnh bền và giữ thực phẩm tốt, nên giữ nhiệt độ ở mức 2 - 4 độ C hoặc thấp hơn phù hợp với số lượng thực phẩm bảo quản.

Không nên để thức ăn vào hộp đựng bằng kim loại trong tủ lạnh vì thực phẩm có thể bị ám mùi kim loại. Thay vào đó, nên bảo quản thức ăn chín còn thừa trong hộp thủy tinh hoặc hộp sứ đậy kín nắp hoặc bọc kỹ bằng màng bọc bảo quản thực phẩm. Hạn chế sử dụng hộp lớn để bảo quản thức ăn, vì nó có thể cản trở luồng khí mát, làm giảm hiệu quả làm mát và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển ở các góc khuất.

Trước khi bảo quản trong tủ lạnh, nên hâm hoặc nấu sôi lại những thức ăn đã qua sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn ẢNH MINH HỌA: LÊ CẦM

Để đảm bảo an toàn, nên kiểm tra và vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, ít nhất 1 lần/tháng. Để dễ quản lý và kiểm soát được hạn sử dụng, nên ghi rõ ngày tháng trên hộp đựng thức ăn. Đặc biệt, không nên để thức ăn sống - chín gần nhau trong tủ lạnh để tránh lây nhiễm vi khuẩn chéo. Nên sắp xếp tủ lạnh một cách khoa học, phân chia rõ ràng các ngăn cho từng loại thực phẩm.

Thời gian bảo quản an toàn trong tủ lạnh

Khi bảo quản tủ mát dưới 4 độ C thì thời gian có thể bảo quản các loại thực phẩm cụ thể như sau:

Thịt và gia cầm nấu chín: 3-4 ngày.

Hải sản: 3 ngày.

Các loại giò và chả: 4-5 ngày; xúc xích: 7 ngày nếu đã mở gói, 14 ngày nếu chưa mở gói.

Ngũ cốc và mì ống đã nấu chín: 3-5 ngày.

Trứng sống: 3-5 tuần; trứng chín: 1 ngày

Sản phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa chua, phô mai) chưa mở nắp theo hạn sử dụng trên bao bì; trong vòng 24 giờ nếu đã mở nắp.

Súp và món hầm: 3-4 ngày; rau nấu chín: 3 ngày.

Nước trái cây đóng hộp: 7 ngày với hộp đã mở; theo hạn sử dụng trên bao bì với hộp chưa mở.

Trái cây: 1-3 ngày (dâu: 2-3 ngày; táo, cam: 7 ngày).

Sản phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa chua, phô mai) chưa mở nắp bảo quản trong tủ lạnh theo hạn sử dụng trên bao bì; trong vòng 24 giờ nếu đã mở nắp ẢNH: LÊ CẦM

Bảo quản tủ đông (dưới -18 độ C):

Thịt và gia cầm nấu chín: 2-6 tháng.

Hải sản nấu chín: 2-3 tháng.

Các loại giò, chả, xúc xích: 10 -15 ngày.

Ngũ cốc và mì ống nấu chín: 1-2 tháng.

Súp và món hầm: 2-3 tháng.

Rau nấu chín: 2-12 tháng.

"Để tránh rủi ro cho sức khỏe, hãy luôn bảo quản thức ăn đúng cách. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các bệnh do thực phẩm mà còn duy trì chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo bữa ăn an toàn và bổ dưỡng. Khi nghi ngờ về độ an toàn của thức ăn thừa, tốt nhất là nên bỏ chúng. Không nên nếm thử thức ăn có dấu hiệu hư hỏng", chuyên viên Đoàn Thị Lương khuyến cáo.