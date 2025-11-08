Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì: Thai phụ nhập viện, đã tăng lên 162 ca

Thai phụ 34 tuần nhập viện sau khi ăn bánh mì

Chiều 8.11, theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục báo cáo cho Sở Y tế TP.HCM về số bệnh nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mì của cơ sở C. trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Theo đó, trong các ngày 6, 7 và 8.11, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận khám, cấp cứu cho tổng cộng 100 người. Các bệnh nhân có đặc điểm chung là ăn uống mua từ quán bánh mì C. trên đường Nguyễn Thái Sơn. Hiện đã có 87 ca xuất viện điều trị ngoại trú, 13 ca nội trú.

"Đa số bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi ở các mức độ khác nhau. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng, Protein phản ứng C tăng. Các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống", thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 nêu rõ.

Các bệnh nhân được bù dịch, điện giải, điều trị và theo dõi biến chứng sốc nhiễm khuẩn, rối loạn nước - điện giải.

Bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM sau ăn bánh mì, nghi ngộ độc thực phẩm ẢNH: BV

Trong khi đó, ngày 8.11, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM báo cáo đã tiếp nhận thêm 4 người nhập viện sau ăn bánh mì. Nâng số bệnh nhân đến bệnh viện này là 20 ca, trong đó có 1 ca ăn bánh mì ở chi nhánh Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung (cùng hệ thống của cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn). Hiện còn 13 người đang tiếp tục điều trị nội trú (1 ca nằm hồi sức cực - chống độc).

Cũng trong ngày 8.10, Bệnh viện Mỹ Đức tiếp nhận thai phụ đang mang thai hơn 34 tuần. Thai phụ cho biết ngày 6.8 mua bánh mì trên cơ sở Nguyễn Thái Sơn. Sau ăn thì xuất hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, bụng căng gò. Ngày 7.11, bệnh nhân đi khám và nhập viện theo dõi tại bệnh viện chuyên khoa sản này.

Bệnh viện quốc tế Becamex báo cáo tiếp nhận 5 người ăn bánh mì của cơ sở Nguyễn Thái Sơn, tất cả đang điều trị nội trú.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định báo cáo tiếp nhận đến 36 người (14 người ăn bánh mì cơ sở Nguyễn Thái Sơn, 8 người ăn bánh mì cơ sở Lê Quang Định, còn lại 14 người chưa rõ). Trong đó, 1 bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng dữ dội và nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện có 24 ca đang điều trị nội trú.

Trước đó, Bệnh viện Bình Dân báo cáo tiếp nhận 1 ca với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, phân lỏng, nước kèm đau quặn quanh rốn. Bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Nhiều khả năng là vi khuẩn Salmonella

Hiện hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

"Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là vi khuẩn Salmonella", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm tiếp nhận, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở ban hành.

UBND phường Hạnh Thông đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh và niêm phong thực phẩm tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đã tạm dừng hoạt động cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Tại chi nhánh trên đường Lê Quang Định (tiệm bán bánh mì chỉ là xe đẩy, bán trên vỉa hè tại số 363 Lê Quang Định) đã ngưng hoạt động từ sáng 7.11.

Như vậy, đến thời điểm này có tổng cộng 162 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại 2 cơ sở bán bánh mì cùng hệ thống. Hiện còn 57 người đang điều trị nội trú.