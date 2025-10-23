Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm: Phụ huynh phản ứng khi phó hiệu trưởng xuất hiện tại trường

Thanh Lộc
Thanh Lộc
23/10/2025 15:29 GMT+7

Nhiều phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị) đã phản ứng dữ dội khi phát hiện bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường, xuất hiện tại trường trong thời gian đang bị đình chỉ công tác.

Chiều 23.10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có mặt tại trường vào cuối giờ sáng 23.10, dù đang trong thời gian tạm đình chỉ để phục vụ công tác xác minh vụ việc 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm.

Sự xuất hiện của bà Huế khiến nhiều phụ huynh và học sinh không đồng tình. Theo UBND xã Kim Ngân, khi bà Huế xuất hiện, phụ huynh tập trung rất đông tại phòng của nữ phó hiệu trưởng này. Lực lượng chức năng đã đến để tìm hiểu nguyên nhân và bà Huế cho biết, bà đến để nộp bệnh án sau khi ra viện và lấy hồ sơ. 

Trong nhiều clip ghi lại được đăng trên mạng xã hội, hàng chục phụ huynh đã có mặt trước cửa phòng làm việc của bà Huế để phản ứng. Mặc cho bà Huế phân bua, các phụ huynh đồng thanh hô yêu cầu bà Huế rời trường.

Phụ huynh phản ứng khi Phó hiệu trưởng đang bị đình chỉ xuất hiện tại trường- Ảnh 1.

Bà Huế (trái) xuất hiện tại trường trong thời gian bị đình chỉ công tác làm các phụ huynh phản ứng dữ dội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước phản ứng quá lớn từ phụ huynh, chính quyền địa phương yêu cầu bà Huế rời khỏi trường để ổn định tinh thần của phụ huynh và học sinh nhưng bà Huế không đồng ý rời đi. Nhiều phụ huynh lúc này chở học sinh rời khỏi trường để phản đối. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản sự việc. Đến đầu giờ chiều 23.10, bà Huế mới rời khỏi trường.

Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, ngày 26.9, sau bữa ăn sáng thì 40 học sinh tại trường này đã bị ngộ độc phải nhập viện điều trị. Vụ việc càng trở nên ồn ào khi có đoạn clip ghi lại cảnh được cho là bà Huế ngăn cản đưa các em học sinh đi cấp cứu… Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy có mẫu thức ăn bị nhiễm khuẩn gây ngộ độc. Bà Huế là người phụ trách quản lý bếp ăn bán trú này. Liên quan tới vụ việc, trước sức ép từ phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân đã 2 lần đình chỉ công tác với bà Huế (quyết định gia hạn gần nhất mới ban hành hôm qua 22.10, cũng kéo dài 15 ngày).

