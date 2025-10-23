Học sinh phải dừng học để đi quét rác, phụ huynh bức xúc

Ngày 23.10, ông Nguyễn Hoài Nguyên, Chủ tịch UBND xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định), cho biết địa phương đang xác minh vụ việc Phó hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh yêu cầu học sinh phải dừng học để đi quét rác. Theo ông Nguyên, xã sẽ đối chiếu các quy định liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, ông H.A.Q (40 tuổi, ngụ thôn An Tường 1, xã Vạn Đức), đại diện phụ huynh Trường THCS Ân Thạnh, gửi đơn phản ánh việc Phó hiệu trưởng Phạm Minh Trung cho học sinh dừng tiết học để quét rác trong khuôn viên trường.

Phụ huynh cho biết, chiều 2.10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu cả lớp dừng học, rồi cho học sinh ra sân giữa trời nắng quét dọn do khu vực trực nhật buổi sáng còn rác và lá cây. Sau đó, ông Trung yêu cầu các lớp dạy bù vào tiết 5 sáng 6.10.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi phó hiệu trưởng yêu cầu học sinh dừng học để đi quét rác ẢNH: TRANG ANH

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, ông Trung được cho là đã vào lớp 6A1, lớn tiếng với giáo viên đang dạy môn khoa học tự nhiên vì không có đồ dùng dạy học, rồi yêu cầu dừng tiết học. "Thái độ và cách ứng xử của ông Trung khiến con cái chúng tôi rất sợ hãi", ông Q. phản ánh.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, xác nhận sự việc và cho biết nhà trường đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo ông Dũng, ông Trung chỉ muốn nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, song việc cho học sinh quét rác trong giờ học là "chưa khoa học, chưa hài hòa".

"Nhà trường xin nhận trách nhiệm và sẽ chấn chỉnh để việc dọn vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học, tạo sự an tâm cho học sinh và phụ huynh", ông Dũng nói.