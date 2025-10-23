Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh phải dừng học để đi quét rác, phụ huynh bức xúc

Đức Nhật
Đức Nhật
23/10/2025 10:27 GMT+7

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ Phó hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho học sinh dừng học giữa chừng để ra sân quét rác.

Ngày 23.10, ông Nguyễn Hoài Nguyên, Chủ tịch UBND xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định), cho biết địa phương đang xác minh vụ việc Phó hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh yêu cầu học sinh phải dừng học để đi quét rác. Theo ông Nguyên, xã sẽ đối chiếu các quy định liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, ông H.A.Q (40 tuổi, ngụ thôn An Tường 1, xã Vạn Đức), đại diện phụ huynh Trường THCS Ân Thạnh, gửi đơn phản ánh việc Phó hiệu trưởng Phạm Minh Trung cho học sinh dừng tiết học để quét rác trong khuôn viên trường.

Phụ huynh cho biết, chiều 2.10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu cả lớp dừng học, rồi cho học sinh ra sân giữa trời nắng quét dọn do khu vực trực nhật buổi sáng còn rác và lá cây. Sau đó, ông Trung yêu cầu các lớp dạy bù vào tiết 5 sáng 6.10.

Học sinh phải dừng học để đi quét rác khiến phụ huynh bức xúc - Ảnh 1.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi phó hiệu trưởng yêu cầu học sinh dừng học để đi quét rác

ẢNH: TRANG ANH

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, ông Trung được cho là đã vào lớp 6A1, lớn tiếng với giáo viên đang dạy môn khoa học tự nhiên vì không có đồ dùng dạy học, rồi yêu cầu dừng tiết học. "Thái độ và cách ứng xử của ông Trung khiến con cái chúng tôi rất sợ hãi", ông Q. phản ánh.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, xác nhận sự việc và cho biết nhà trường đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo ông Dũng, ông Trung chỉ muốn nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, song việc cho học sinh quét rác trong giờ học là "chưa khoa học, chưa hài hòa".

"Nhà trường xin nhận trách nhiệm và sẽ chấn chỉnh để việc dọn vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học, tạo sự an tâm cho học sinh và phụ huynh", ông Dũng nói.

Tin liên quan

Vụ Phụ huynh 'dậy sóng' vì dừng học bán trú: Nhà trường nói khó khăn gì?

Vụ Phụ huynh 'dậy sóng' vì dừng học bán trú: Nhà trường nói khó khăn gì?

Phụ huynh 'dậy sóng' vì nhận thông báo từ nhà trường dừng hình thức học bán trú. Nhà trường nói lý do khó khăn, lúng túng vì chính sách thay đổi đột ngột không kịp trở tay?

Khám phá thêm chủ đề

dừng học quét rác rút kinh nghiệm Gia Lai học sinh phó hiệu trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận