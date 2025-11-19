Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Quảng Ngãi: Sạt lở uy hiếp trường học, di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh

Hải Phong
Hải Phong
19/11/2025 12:22 GMT+7

Sạt lở đồi phía sau khuôn viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Long (xã Sơn Tây, Quảng Ngãi) khiến chính quyền địa phương phải tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sạt lở 50 m³ đất đá, vùi sát dãy phòng bán trú 

Sáng 19.11, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), cho biết tình trạng sạt lở taluy dương ngay phía sau trường học diễn biến ngày càng nghiêm trọng. "Chính quyền đã di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh; địa phương đang theo dõi chặt chẽ để ứng phó bởi nguy cơ sạt trượt còn rất lớn", ông Giang nói.

Quảng Ngãi: Sạt lở uy hiếp trường học, di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh- Ảnh 1.

Sạt lở đồi phía sau khuôn viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Long (xã Sơn Tây, Quảng Ngãi)

ẢNH: C.A

Khoảng 7 giờ ngày 18.11, một vụ sạt lở lớn xảy ra tại khu taluy dương sau khu nhà bán trú và nhà công vụ giáo viên. Hàng chục khối đất đá, ước tính khoảng 50 m³, đổ ập xuống khu vực phía đông dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng dành cho giáo viên). Khối đất đá tràn xuống sát móng nhà, uy hiếp trực tiếp sự an toàn của cả khu nhà buộc trường phải ngừng sử dụng toàn bộ dãy phòng này.

Quảng Ngãi: Sạt lở uy hiếp trường học, di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh- Ảnh 2.

Mái Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Long bị hư hỏng

ẢNH: C.A

Điều đáng lo ngại, chỉ cách đây chưa đầy một tháng (ngày 29.10), chính vị trí này đã từng xảy ra một vụ sạt lở lớn, đất đá cuốn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Sơn Tây đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy dương phía sau trường tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt dài, có dấu hiệu dịch chuyển. Các vết nứt mới khiến nguy cơ sạt trượt tái diễn càng cao, đặc biệt trong bối cảnh mưa lớn còn kéo dài.

Nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị đã chủ động chuyển toàn bộ lớp học tại dãy nhà 2 tầng đến các phòng bộ môn và phòng hồ sơ để đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. "Học sinh bán trú được bố trí xen ghép vào các phòng cấp 4, còn giáo viên được bố trí tạm trú tại khu hành chính và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ", ông Hùng thông tin.

Quảng Ngãi: Sạt lở uy hiếp trường học, di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh- Ảnh 3.

Sạt lở đe dọa nhiều phòng học

ẢNH: C.A

Song song đó, nhà trường phối hợp UBND xã Sơn Tây huy động lực lượng dọn đất đá, khơi thông mương thoát nước để giảm áp lực nước lên taluy và hạn chế nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.

Quảng Ngãi: Sạt lở uy hiếp trường học, di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh- Ảnh 4.

Một số phòng học bị hư hỏng nặng do sạt lở

ẢNH: C.A

Hiện công tác theo dõi, cảnh giới sạt lở đang được duy trì 24/24. Chính quyền địa phương cho biết nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra, taluy dương phía sau trường có thể tiếp tục sạt xuống, đe dọa trực tiếp khu nhà chức năng và khu học tập.

Xã Sơn Tây kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm bố trí kinh phí xây dựng hệ thống kè chống sạt lở kiên cố nhằm bảo vệ trường học và đảm bảo an toàn cho hơn 400 học sinh, giáo viên đang học tập và làm việc tại đây.

