Nghẹn lòng hai em bé mồ côi sau vụ sạt lở núi

Thôn Pứt (xã Hùng Sơn), vùng biên heo hút của TP.Đà Nẵng, những ngày này bao phủ bầu không khí tang tóc. Sự bình yên của bản làng vùng cao đã bị xé toạc bởi trận sạt lở kinh hoàng xảy ra lúc 9 giờ 35 ngày 14.11. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đất đá từ đầu nguồn sông A Vương bất ngờ đổ ập xuống, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Thảm họa đã khiến 3 người dân mất tích, vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất. Ngay trong chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp gần 700 người dân của 2 thôn đến nơi an toàn. Ở thôn Pứt, cứ vào mưa, cả bản làng nơm nớp lo lắng. Nhưng lần này sự cố sạt lở quá bất ngờ, xảy ra ngay lúc thời tiết nắng ráo.

Hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp Ảnh: HỒNG ANH

Trong 3 nạn nhân mất tích, hoàn cảnh đau lòng nhất là vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi, công an viên thôn Pứt) và chị Bríu Thị Tép (29 tuổi). Anh chị mất tích, để lại 2 con nhỏ là Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi). Hai đứa trẻ vẫn còn tuổi bám mẹ, giờ bơ vơ khi mất đi chỗ dựa lớn nhất trên đời, chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi người, hoang mang, sợ hãi vì không còn ai để chạy đến nép vào.

Cháu Zơ Râm Hải Dương bên bà nội Ảnh: HỒNG ANH

Bên mép bãi bùn, bà Riah Thị Trắp (mẹ anh Nhô) mắt còn đỏ hoe, giọng run rẩy: "Tụi nó đi làm rẫy rồi mất hút luôn. Hai đứa nhỏ cứ hỏi "cha mẹ đâu rồi?" mà tôi không biết trả lời sao cả. Sạt lở kiểu đó thì cơ hội sống vô cùng mong manh. Chỉ mong tìm thấy thi thể để đưa về, không phải nằm lạnh lẽo dưới lớp bùn đất ni nữa".

Cháu Zơ Râm Việt Hoàng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mát Ảnh: HỒNG ANH

Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết hoàn cảnh gia đình 3 nạn nhân mất tích rất thương tâm. Vợ chồng Zơ Râm Nhô có 2 con nhỏ, còn ông Hốih Zi Nút, nạn nhân còn lại, 47 tuổi, để lại 3 người con trong cảnh nghèo khó. "Hai đứa con của Zơ Râm Nhô còn quá bé để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chính quyền sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ, nhưng cũng rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ để các cháu có thể vượt qua giai đoạn đau thương này", ông Buôn nói.

Giữa nỗi đau chung, tinh thần đoàn kết của người dân vùng cao đã lan tỏa mạnh mẽ. Bà con trong thôn Pứt góp từng lon gạo, mớ rau, áo quần cho các hộ mất nhà cửa. Những người mẹ dân tộc Cơ Tu thay nhau bế bồng, ru ngủ cháu Zơ Râm Việt Hoàng. Đứa lớn được các anh chị trong bản dẫn đi chơi để vơi bớt cảm giác bơ vơ... Ai cũng mong 2 em sẽ cảm nhận được tình thương của cộng đồng, như một sự bù đắp nhỏ bé sau mất mát quá lớn…