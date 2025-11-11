Vợ mắc bệnh hiểm nghèo vẫn theo chồng làm thuê nuôi 2 con nhỏ

Anh Mai Văn Công và chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tổ chức lễ cưới nhỏ vào năm 2010, sau đó 2 cô con gái xinh xắn Mai Thị Ánh Tuyết (năm nay 12 tuổi) và Mai Thị Ánh Tuyền (7 tuổi) lần lượt chào đời. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầm ấm, quanh năm vợ chồng cùng nhau làm thuê, ai thuê gì làm nấy để lo cho các con được đến trường. Thế nhưng khoảng 1 năm nay, niềm hạnh phúc giản dị ấy sớm bị phủ bóng đen khi chị Nguyệt phát hiện mắc căn bệnh ung thư bướu.

Khi phát hiện mắc bệnh, chị Nguyệt sụp đổ. Những cơn đau, những lần điều trị tốn kém khiến chị kiệt sức. "Tôi chỉ nghĩ mình mệt do làm nhiều, ai ngờ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc nghe bác sĩ nói, tôi như ngã quỵ, chỉ sợ hai con bơ vơ nếu chẳng may mình không qua khỏi", chị Nguyệt rưng rưng kể.

Gia đình anh Mai Văn Công đang cần sự hỗ trợ của bạn đọc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ ngày chị Nguyệt bệnh, gánh nặng gia đình hoàn toàn đè lên đôi vai anh Công. Mọi hy vọng về tương lai dường như chỉ còn nằm trong công việc làm thuê vất vả là lột vỏ keo mưu sinh. Mỗi ngày, anh cố gắng kiếm về vài trăm nghìn đồng để lo bữa cơm cho 2 con và mua thuốc cầm cự cho vợ. Số tiền ít ỏi này thật sự không đủ cho tiền thuốc men hằng ngày. "Mỗi ngày làm quần quật cũng chỉ được vài trăm nghìn, vừa đủ tiền ăn, còn thuốc men cho vợ thì phải nợ dần", anh Công chia sẻ.

Chị Nguyệt dù bị bệnh nhưng mỗi ngày cũng gắng gượng theo chồng đi lột vỏ keo thuê để lo cho các con. Có hôm sức yếu, chị ngất giữa chừng, được chồng dìu về. Nhưng nếu ở nhà, chị lại lo không làm thì biết lấy gì mà ăn. "Ngày nắng còn có người thuê, chứ vào mùa mưa thì cả gia đình chỉ biết ngồi nhà nhìn nhau. Lúc đó không biết lấy tiền đâu mua đồ ăn cho con, thuốc cho mình", chị Nguyệt nghẹn lại.

Căn nhà ọp ẹp của vợ chồng anh Công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoàn cảnh của gia đình anh Công càng thêm phần bi đát khi căn nhà lát ván gỗ 2 gian che nắng mưa bao năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà dựng trên phần đất của cha mẹ giờ đây đã mục nát, thấm dột triền miên. "Cứ mỗi khi mưa bão ập đến, cả gia đình lại phải hốt hoảng chạy đi ở nhờ nhà hàng xóm. Mơ ước lớn nhất của vợ chồng tôi là có một căn nhà kiên cố, không còn cảnh dột nát khi mùa mưa đến để 2 con yên tâm. Nhưng thật sự khó…", chị Nguyệt nói, mắt đỏ hoe. Hai bé Tuyết và Tuyền dù còn nhỏ nhưng hiểu chuyện. Những ngày mẹ đau, cha đi làm xa, hai chị em quấn quýt bên nhau, tự học, tự chăm sóc. Bé Tuyết tâm sự: "Con chỉ mong mẹ mau khỏi bệnh để cả nhà được ở bên nhau. Mỗi lần mẹ đi làm về là con vui lắm, dù mẹ mệt nhưng vẫn cố gắng cười với con".

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, xác nhận gia đình anh Mai Văn Công là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn nhất của xã. Chị Nguyệt mắc bệnh hiểm nghèo, lại phải sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng; nhất là mùa mưa bão, nguy cơ mất an toàn rất cao. "Địa phương đã cố gắng hỗ trợ trong khả năng. Nhưng để có mái nhà kiên cố, có thêm thuốc men chữa bệnh, chúng tôi rất mong cộng đồng và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình anh Công vượt qua cơn hoạn nạn này", ông Phi nói.