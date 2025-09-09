Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Lá lành đùm lá rách: Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính

Thanh Duy
Thanh Duy
(tổng hợp)
09/09/2025 06:42 GMT+7

Nhà nghèo, cha mẹ làm tất cả để lo cho Danh Hoài Yên học bác sĩ. Thế nhưng nhận bằng tốt nghiệp chưa bao lâu thì chàng trai Khmer bộc phát bệnh nặng, được chẩn đoán u não ác tính.

Những ngày qua, hình ảnh người mẹ nghèo ngồi bên giường bệnh, một tay ôm choàng người con trai nằm phờ phạc vì bệnh tật khiến nhiều người xót xa. Vì lo cho con, người mẹ ấy quên cả ăn uống, kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng. Bà là Ngô Thị Hồng Ngọc (46 tuổi), mẹ của Danh Hoài Yên, đang lâm bệnh nặng.

Lá lành đùm lá rách: Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính- Ảnh 1.

Bà Ngọc đang chăm sóc con trai Danh Hoài Yên tại bệnh viện

ẢNH: THANH DUY

Tháng 7.2025, Danh Hoài Yên nhận bằng bác sĩ tại Trường ĐH Nam Cần Thơ. Thế nhưng sau một lần ngất xỉu, Yên tỉnh lại trong bệnh viện với thông tin chẩn đoán cực sốc là bị u não. Căn bệnh bộc phát quá nhanh khiến cho Yên, đang ôn thi bác sĩ nội trú, bàng hoàng, suy sụp. Mới đây mà Yên ốm yếu, tiều tụy thấy rõ, cứ mỗi lần nghĩ đến cha mẹ vay mượn đủ đường để lo cho mình thì nước mắt lại trào. Yên đã điều trị nhiều nơi và hiện chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Cha mẹ bỏ hết công việc ở quê để chăm sóc cho con.

Bà Ngọc cho biết Danh Hoài Yên vừa trải qua ca phẫu thuật đặt ống dẫn lưu dịch não và nó sẽ gắn bó với con trai bà suốt đời. Hiện Yên đã tỉnh táo, có thể chầm chậm nói chuyện sau nhiều ngày mê man. Tuy nhiên, đây chỉ là bước điều trị cấp thiết để giữ lấy mạng sống, còn khối u não thì các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị thế nào thì bà chưa biết.

Nói xong, bà Ngọc bật khóc vì lo sắp tới không biết lấy đâu ra tiền để cứu con. Gia đình bà ở P.Ngã Năm, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Vĩnh Quới, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng). Hằng ngày, bà đi phụ quán ăn từ 6 - 22 giờ, tiền lương hơn 6 triệu đồng/tháng. Chồng bà đi bốc vác, đẩy côn bắt cá nên thu nhập ngày có ngày không. Trong nhà còn có cha chồng già yếu, nằm liệt một chỗ vì tai biến.

Trước đây, nhà bà Ngọc có vài công ruộng nhưng đã cầm cố hết để nuôi 2 con ăn học. Vừa qua, Yên tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi và nằm trong danh sách những sinh viên ưu tú được nhà trường giữ lại. Sau tốt nghiệp, Yên muốn học bác sĩ nội trú. Thấy cha mẹ không có tiền, Yên ôm sách vở về nhà tự ôn.

Vợ chồng nghèo nên khi Yên lâm bệnh đã rơi vào cảnh hết sức khó khăn. Chẳng có gì trong tay, một người em dâu bà con đã bán vàng được 20 triệu đồng cho bà Ngọc mượn để lo cho cháu. Bà Ngọc nghẹn ngào: "Nghe bác sĩ tư vấn, Yên bật khóc vì biết khả năng cao là không thể đi học, đi làm. Tôi khuyên con cố gắng, chỉ cần sống khỏe là cha mẹ hạnh phúc. Dù vậy Yên cứ đòi về, sợ nhà không có tiền, lại thiếu nợ. Vì Yên là bác sĩ, biết bệnh của mình cần chi phí điều trị lớn, vượt quá khả năng lo liệu".

Chị Trần Thị Bảo Yến, Bí thư Đoàn khoa Y, Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết nhiều người xúc động khi hay tin Yên mắc căn bệnh quái ác. Thường ngày Yên sống rất được lòng bạn bè, lễ phép với thầy cô và là người vào thư viện trường học tập nhiều nhất. Các thầy cô, sinh viên trong trường cũng đang tích cực vận động, ủng hộ để giúp Yên vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Danh Hoài Yên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Yên trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Lá lành đùm lá rách: Người mẹ 4 con bị tai nạn thương tâm

Lá lành đùm lá rách: Người mẹ 4 con bị tai nạn thương tâm

Trên đường đi làm về, chị Liễu không may bị tai nạn giao thông. Ban đầu, chị được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Gia đình cứ nghĩ là bị nhẹ nhưng bác sĩ cho biết tình trạng của chị nặng nên nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha

Lá lành đùm lá rách: Người phụ hồ bị điện giật phải cắt cụt cả hai tay

Khám phá thêm chủ đề

Lá lành đùm lá rách u não ác tính Trần Thị Bảo Yến Trường ĐH Nam Cần Thơ Ngô Thị Hồng Ngọc Bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận