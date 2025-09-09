Lá lành đùm lá rách: Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính

Những ngày qua, hình ảnh người mẹ nghèo ngồi bên giường bệnh, một tay ôm choàng người con trai nằm phờ phạc vì bệnh tật khiến nhiều người xót xa. Vì lo cho con, người mẹ ấy quên cả ăn uống, kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng. Bà là Ngô Thị Hồng Ngọc (46 tuổi), mẹ của Danh Hoài Yên, đang lâm bệnh nặng.

Bà Ngọc đang chăm sóc con trai Danh Hoài Yên tại bệnh viện ẢNH: THANH DUY

Tháng 7.2025, Danh Hoài Yên nhận bằng bác sĩ tại Trường ĐH Nam Cần Thơ. Thế nhưng sau một lần ngất xỉu, Yên tỉnh lại trong bệnh viện với thông tin chẩn đoán cực sốc là bị u não. Căn bệnh bộc phát quá nhanh khiến cho Yên, đang ôn thi bác sĩ nội trú, bàng hoàng, suy sụp. Mới đây mà Yên ốm yếu, tiều tụy thấy rõ, cứ mỗi lần nghĩ đến cha mẹ vay mượn đủ đường để lo cho mình thì nước mắt lại trào. Yên đã điều trị nhiều nơi và hiện chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Cha mẹ bỏ hết công việc ở quê để chăm sóc cho con.

Bà Ngọc cho biết Danh Hoài Yên vừa trải qua ca phẫu thuật đặt ống dẫn lưu dịch não và nó sẽ gắn bó với con trai bà suốt đời. Hiện Yên đã tỉnh táo, có thể chầm chậm nói chuyện sau nhiều ngày mê man. Tuy nhiên, đây chỉ là bước điều trị cấp thiết để giữ lấy mạng sống, còn khối u não thì các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị thế nào thì bà chưa biết.

Nói xong, bà Ngọc bật khóc vì lo sắp tới không biết lấy đâu ra tiền để cứu con. Gia đình bà ở P.Ngã Năm, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Vĩnh Quới, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng). Hằng ngày, bà đi phụ quán ăn từ 6 - 22 giờ, tiền lương hơn 6 triệu đồng/tháng. Chồng bà đi bốc vác, đẩy côn bắt cá nên thu nhập ngày có ngày không. Trong nhà còn có cha chồng già yếu, nằm liệt một chỗ vì tai biến.

Trước đây, nhà bà Ngọc có vài công ruộng nhưng đã cầm cố hết để nuôi 2 con ăn học. Vừa qua, Yên tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi và nằm trong danh sách những sinh viên ưu tú được nhà trường giữ lại. Sau tốt nghiệp, Yên muốn học bác sĩ nội trú. Thấy cha mẹ không có tiền, Yên ôm sách vở về nhà tự ôn.

Vợ chồng nghèo nên khi Yên lâm bệnh đã rơi vào cảnh hết sức khó khăn. Chẳng có gì trong tay, một người em dâu bà con đã bán vàng được 20 triệu đồng cho bà Ngọc mượn để lo cho cháu. Bà Ngọc nghẹn ngào: "Nghe bác sĩ tư vấn, Yên bật khóc vì biết khả năng cao là không thể đi học, đi làm. Tôi khuyên con cố gắng, chỉ cần sống khỏe là cha mẹ hạnh phúc. Dù vậy Yên cứ đòi về, sợ nhà không có tiền, lại thiếu nợ. Vì Yên là bác sĩ, biết bệnh của mình cần chi phí điều trị lớn, vượt quá khả năng lo liệu".

Chị Trần Thị Bảo Yến, Bí thư Đoàn khoa Y, Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết nhiều người xúc động khi hay tin Yên mắc căn bệnh quái ác. Thường ngày Yên sống rất được lòng bạn bè, lễ phép với thầy cô và là người vào thư viện trường học tập nhiều nhất. Các thầy cô, sinh viên trong trường cũng đang tích cực vận động, ủng hộ để giúp Yên vượt qua giai đoạn khó khăn này.