Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Nhặt ve chai nuôi 2 người thân bị ung thư, 1 người tâm thần cùng 3 con nhỏ

Bá Cường
Bá Cường
04/11/2025 09:31 GMT+7

Dáng người gầy gò, mỗi ngày bà Ngô Thị Thiện (46 tuổi, thôn Trương Xá, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) đạp xe hơn chục cây số qua từng con đường làng để nhặt nhạnh ve chai. Từng đồng bạc lẻ bà gom góp để nuôi cả gia đình, nơi đang có 2 người ung thư, 1 người tâm thần và 3 con nhỏ đang tuổi đi học.

Gia đình bà Thiện sống bên sông Hiếu, trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Hơn 1 năm qua, bi kịch liên tiếp giáng xuống: người chồng (ông Phan Văn Phú, 50 tuổi), trụ cột gia đình, phát hiện ung thư trực tràng; vài tháng sau, dì ruột của ông Phú cũng phát hiện mắc ung thư vú và suy tim. Trong khi đó, người dì khác 79 tuổi bị tâm thần, cần chăm sóc thường xuyên.

Trước đây, ông Phú là thợ hồ, ngày ngày kiếm từng đồng để lo cơm áo, dựng nên căn nhà nhỏ che nắng mưa. Mỗi ngày, khoản tiền công thợ hồ giúp ông mang về 200.000 - 300.000 đồng, chi tiêu tằn tiện cũng đủ cho gia đình có cái ăn, cho con cái đi học. Nhưng từ tháng 4.2024, căn bệnh quái ác khiến ông phải nằm trên giường bệnh. "Mẹ anh Phú mất sớm, bố bỏ đi. Sau khi lấy nhau, chúng tôi về sống cùng 2 dì ruột của anh. Một dì bị tâm thần, 1 dì phát hiện ung thư… Mưu sinh của cả gia đình giờ dồn hết lên vai tôi", bà Thiện nghẹn giọng.

Lá lành đùm lá rách giúp đỡ gia đình chị Thiện vượt qua bi kịch ung thư - Ảnh 1.

Bà Thiện chăm sóc chồng mắc bệnh ung thư

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lá lành đùm lá rách giúp đỡ gia đình chị Thiện vượt qua bi kịch ung thư - Ảnh 2.

Bà Tân, dì ruột ông Phú, cũng đang mắc bệnh ung thư

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lá lành đùm lá rách giúp đỡ gia đình chị Thiện vượt qua bi kịch ung thư - Ảnh 3.

Bà Thiện tất tả thu nhặt ve chai, kiếm sống qua ngày

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, với liên tiếp 2 người thân bệnh nặng cùng với một người bị bệnh tâm thần, bà Thiện trở thành "trụ cột" gánh vác mọi thứ trong gia đình: kiếm tiền, nấu ăn, chăm sóc người bệnh… "Thời gian chăm sóc cho chồng, cho dì ở nhà lẫn bệnh viện gần như ngốn cả ngày, tôi không dám xin việc làm thuê nên chỉ tranh thủ đạp xe đi thu nhặt, mua bán ve chai. Nhưng như thế cũng không đủ vì vợ chồng tôi còn 3 người con nhỏ đang đi học nữa. Từ ngày chồng ốm nặng, gia đình tôi thực sự vất vả và chưa biết làm thế nào", bà Thiện chia sẻ.

Hay tin hoàn cảnh khốn cùng của gia đình ông Phú, dân làng trong thôn Trương Xá mới đây cũng ủng hộ giúp đỡ, người từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, người góp cuốn vở, hộp bút giúp các cháu đi học. Mọi chi phí khác, từ bữa ăn qua ngày, chạy chữa cho ông Phú và người dì thì bà Thiện đều phải vay mượn khắp nơi.

Bi kịch nối tiếp những bi kịch, bà Thiện chỉ còn hy vọng sẽ có một phép màu để chồng và 2 người dì sớm khỏe mạnh, và bản thân bà đủ sức để kiếm tiền chăm lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn học. Nhưng mỗi khi nghĩ về tương lai, bà bần thần và rơi nước mắt…

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Ngô Thị Thiện; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà trong thời gian sớm nhất.

