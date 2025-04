Nhặt ve chai, xin thức ăn thừa nuôi heo để được đến trường

Căn nhà tạm cặp sông ở ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) là nơi sinh sống của Do cùng cha mẹ. Nhà không có đất sản xuất, các anh chị đã lập gia đình riêng, Do là con út nên phải gánh vác mọi công việc và chăm sóc cha mẹ già yếu. Nhà cách trường 5 km, Do đi học bằng chiếc xe đạp được nhà trường tặng từ nguồn vận động. Phần yên sau xe được em gắn thêm thanh gỗ để chở đồ nặng. Đây là phương tiện để em vừa đi đến trường vừa chở thức ăn thừa xin của các hộ ven đường đem về cho heo, gà ăn.

Do đến trường bằng chiếc xe đạp “cải tiến” để chở thức ăn thừa về nuôi heo, gà ẢNH: GIA BÁCH

Do cho biết hằng ngày em đạp xe đi học rồi gửi thùng đựng thức ăn tại các nhà bà con gần trường. Trong giờ ra chơi, Do đi xung quanh khuôn viên trường nhặt vỏ lon, chai nhựa, hộp giấy. Đến cuối buổi, em phân loại, sắp xếp gọn gàng, hôm nào được nhiều thì đem đến điểm mua phế liệu để bán, nếu ít thì gom lại để dành. Trung bình mỗi tháng Do kiếm được vài trăm ngàn đồng từ tiền bán phế liệu. Số tiền này giúp em trang trải việc học và thuốc thang cho cha mẹ.

Lê Hữu Do tranh thủ nhặt ve chai sau giờ học ẢNH: GIA BÁCH

"Em gửi thùng đựng thức ăn thừa tại nhà các hộ dân ở TT.Năm Căn (H.Năm Căn) gần trường em học. Mỗi thùng nặng khoảng 20 kg nên khi chạy ngược gió dễ bị ngã xe. Lúc đầu hay bị ngã lắm, nhưng dần rồi em cũng quen. Em ước mơ học hết lớp 12, sau đó học nghề để đi làm phụ giúp gia đình", Do chia sẻ.

Nhà xa trường, để tiện di chuyển, Do gửi xe bên sông rồi qua phà. Sau đó, em đi bộ khoảng 200 m, xách 2 thùng thức ăn về nhà. Những việc này cứ đều đặn từng ngày từ khi em học lớp 8 cho đến nay. Mỗi ngày, khoảng 12 giờ Do mới về tới nhà, sau đó phụ mẹ cho heo ăn. Ông Lê Thành Tâm (73 tuổi, cha Do) cho biết trước đây khi còn khỏe, vợ chồng ông đi làm thuê, giăng lưới trên sông và chăn nuôi kiếm sống. Từ khi vợ chồng ông bị bệnh không lao động được, mọi công việc đều một tay Do gánh vác. "Nhìn con đang tuổi ăn tuổi học mà phải làm việc vất vả, tôi xót xa lắm, nhưng nhà khó khăn không biết phải làm sao. Vợ chồng tôi chỉ biết động viên con cố gắng học, sau này có cái nghề để nuôi thân", ông Tâm bộc bạch.

Hằng ngày Do gửi xe bên sông rồi qua phà, đi bộ xách thùng thức ăn thừa về nhà Ảnh: GIA BÁCH

Cảm phục tinh thần hiếu học của Do, thầy cô và bạn bè trong trường thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ em. Cô Lê Thị Cẩm Vân, chủ nhiệm lớp 11B2, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, cho biết: "Tuy Do không có học lực giỏi nhưng em luôn nỗ lực trong học tập, hòa đồng với bạn bè. Từ khi biết hoàn cảnh khó khăn của em, các bạn trong lớp thường xuyên gom chai nhựa để vào một góc cho Do. Các khoản chi phí trong lớp của Do cũng được miễn".