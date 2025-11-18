Hơn 10.000 bài giảng, đề kiểm tra cho giáo viên tham khảo

N HỮNG THÁCH THỨC TỪ HỌC SINH

Với sự phát triển của công nghệ giáo dục, giáo viên (GV) đứng trước những thách thức với hàng loạt đề nghị, thắc mắc của học sinh (HS) như: Con muốn học như trên YouTube. Thầy ơi sao bài kiểm tra toán khó hiểu vậy ạ? Cô ơi, có video minh họa không? Sao mỗi tiết học đều giống nhau vậy thầy? Sao bài nào cũng chỉ có chữ vậy thầy?...

Bên cạnh đó cũng là những câu hỏi của phụ huynh: Con tôi có được tiếp cận với công nghệ mới không? Trường khác đã đổi mới sao trường mình chưa? Trường có gì khác biệt để tôi yên tâm gửi con?...

Giáo viên sử dụng phần mềm Smart School trong dạy học

Trong khi đó GV quá tải khi phải vừa soạn giáo án, vừa cập nhật phương pháp mới, vừa đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá năng lực HS. Bên cạnh đó, GV thiếu kỹ năng công nghệ thông tin, lo lắng khi phải tự làm slide, thiết kế hoạt động học tập số… Không có kho học liệu chuẩn, GV phải "săn tìm" trên internet gây nên mối lo ngại về bản quyền, chất lượng, độ chính xác của tài liệu.

Chính vì vậy, nhà trường và GV cần một giải pháp để giải tỏa những khó khăn đang tồn đọng nhằm đi đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập nhẹ nhàng, đồng bộ về chất lượng.

T HƯ VIỆN HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Một thư viện học liệu điện tử với 15 môn học, hơn 10.000 bài giảng, trên 5.000 kế hoạch bài dạy, hơn 10.000 media minh họa, hơn 10.000 đề kiểm tra và hoạt động giáo dục là một giải pháp lựa chọn cho GV, HS.

Ông Trịnh Thành Trung, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Trường học thông minh (Smart School), chia sẻ: "Hiện nay, chúng tôi tiếp tục triển khai mạnh mẽ các sản phẩm, giải pháp số tiên tiến, thiết thực cho GV, HS và nhà trường, nỗ lực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT".

Giáo viên, học sinh cần giải pháp để giải tỏa những khó khăn đang tồn đọng đi đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập nhẹ nhàng, đồng bộ về chất lượng

Hiện có hơn 500 trường tiểu học, THCS, THPT tại Hà Nội, TP.HCM, và các tỉnh thành khác trên cả nước áp dụng phần mềm.

Tại khu vực phía nam, Công ty Truyền thông công nghệ giáo dục Khôi Nguyên là đơn vị phân phối chính thức. Ông Nguyễn Ngọc Khôi, Giám đốc Phát triển thị trường khu vực phía nam, cho hay: Đây là một Thư viện học liệu điện tử của 15 môn học và hoạt động giáo dục có cấu trúc xuyên suốt theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực; tích hợp các hoạt động học tập và các câu hỏi gợi ý triển khai phù hợp với mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, phần mềm Smart School còn tích hợp công nghệ AI giúp HS luyện phát âm, đánh giá kỹ năng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế; giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng giảng dạy và truyền cảm hứng cho HS…