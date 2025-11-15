Bộ GD-ĐT giao loạt nhiệm vụ chiến lược cho Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Ngày 15.11, Trường đại học (ĐH) Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kết nối và phát triển (1975 - 2025).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng; lãnh đạo ĐH Đà Nẵng; nguyên lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nguyên lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, cùng đại diện các Tổng lãnh sự quán Lào, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ba Lan tại TP.Đà Nẵng; các đối tác, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Phát biểu diễn văn kỷ niệm, PGS-TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô, cán bộ, sinh viên đã góp phần tạo dựng nền tảng và vị thế của nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua.

Hiệu trưởng nhấn mạnh, mỗi giai đoạn phát triển đều ghi dấu nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường trong sự nghiệp “trồng người”, khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục đại học và trên trường quốc tế.

PGS-TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: H.Đ

Đến nay, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng là một trong 7 trường sư phạm nòng cốt của cả nước; thành viên chủ lực của ĐH Đà Nẵng trong triển khai Kết luận 45, hướng đến mục tiêu đưa ĐH Đà Nẵng gia nhập nhóm các đại học uy tín châu Á.

Nhà trường có 31 chương trình đạt chuẩn kiểm định, hệ thống đào tạo phong phú với hơn 10.000 sinh viên đại học và 1.500 học viên sau đại học mỗi năm; đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 67%, gấp đôi mức trung bình cả nước.

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì ẢNH: H.Đ

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: H.Đ

Chúc mừng những thành tựu của nhà trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những đóng góp quan trọng trong đổi mới giáo dục phổ thông, đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng cao và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị nhà trường tiếp tục tiên phong trong triển khai các nghị quyết về giáo dục, đào tạo, nhất là đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên; cập nhật chương trình đào tạo theo hướng mở; coi trọng công tác sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất; và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng; nhiều tập thể, cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng ba, cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND các địa phương, cùng các phần thưởng của các tỉnh Nam Lào và Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng.

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đón nhận cờ của UBND TP.Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập, nhà trường đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp - dược liệu, khánh thành nhiều công trình, hạng mục tôn tạo cảnh quan và không gian văn hóa, góp phần lan tỏa niềm tự hào, hướng đến mô hình đại học trách nhiệm, sáng tạo và phụng sự trong giai đoạn phát triển mới.