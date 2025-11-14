Vụ nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu: Phó hiệu trưởng vẫn chưa trở lại trường

Sáng 14.11, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, chưa trở lại trường sau khi thời hạn tạm đình chỉ và gia hạn tạm đình chỉ kết thúc vào ngày 13.11. Theo lãnh đạo UBND xã, bà Huế đã gửi báo cáo và xin nghỉ do đang nằm viện. Dự kiến đầu tuần tới, bà sẽ có buổi làm việc với chính quyền xã và đại diện nhà trường để trao đổi một số nội dung trước khi tiếp tục công việc.

Lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết địa phương không còn cơ sở pháp lý để gia hạn tạm đình chỉ đối với bà Huế. Tuy nhiên, việc bà quay lại làm việc hiện gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phụ huynh, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. "Cái khó là phụ huynh không chấp nhận, còn các cơ quan liên quan đang điều tra, nên việc bố trí công tác cho cô Huế rất phức tạp", một cán bộ xã nói.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy từng họp với Ban giám hiệu nhà trường nhưng không giải quyết được vấn đề ẢNH: THANH LỘC

Anh Hồ Song, phụ huynh có con theo học tại trường, cho hay đa số phụ huynh vẫn rất bức xúc và không muốn bà Huế tiếp tục làm việc tại đây. Họ mong cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận và biện pháp xử lý dứt điểm để tránh ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Trước đó, ngày 23.10, dù đang trong thời gian bị đình chỉ, bà Huế vẫn xuất hiện tại trường khiến nhiều phụ huynh phản ứng gay gắt. Ngay khi nắm thông tin, chính quyền xã Kim Ngân yêu cầu nhà trường xử lý và bà đã rời trường vào chiều cùng ngày.

Bà Huế trở lại trường hôm 23.10 và bị phụ huynh phản ứng dữ dội ẢNH: THANH LỘC

Liên quan vụ việc, sáng 26.9, hàng loạt học sinh của trường xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng; 40 em phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm chứa vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau sự cố, phụ huynh mất niềm tin vào hoạt động bán trú, đặc biệt là đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, người phụ trách mảng này, dẫn đến việc cho con nghỉ học. Để trấn an phụ huynh, chính quyền xã đã tạm đình chỉ bà Huế và học sinh sau đó trở lại lớp.

Quá trình kiểm tra của xã Kim Ngân cho thấy Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy đã chế biến và cung cấp món cá chim kho không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, cùng 2 nhân viên nấu ăn được thuê đều không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Theo quy định, tổng mức phạt cho các vi phạm này có thể lên tới 200 triệu đồng. Do mức xử phạt tối đa của UBND cấp xã chỉ là 100 triệu đồng, hồ sơ đã được chuyển lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét và ra quyết định xử lý.