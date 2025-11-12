Đã xác định 'thủ phạm' khiến hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, tính đến 9 giờ ngày 12.11, đã có 304 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó 60 người vẫn đang điều trị nội trú nhưng đều ổn định. Tác nhân gây ngộ độc được xác định do vi khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Riêng một trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến sáng nay đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Tất cả những bệnh nhân này nhập viện sau khi ăn bánh mì được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì cóc (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Bệnh nhân ăn bánh mì bị ngộ độc và tác nhân được xác định là vi khuẩn Salmonella ẢNH: BV

Về kết quả xét nghiệm, theo Sở Y tế TP.HCM, cho đến nay, vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp. từ mẫu cấy máu và cấy phân, chính là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gien các chủng phân lập được để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì nói trên.

Riêng 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với vi khuẩn Staphylococcus coagulase-negative, theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trước đó đã được bệnh viện xác định lại là do ngoại nhiễm (nhiễm từ bên ngoài) khi làm xét nghiệm vi sinh. Nhóm Staphylococcus coagulase-negative không sinh độc tố ruột, không gây ngộ độc thực phẩm.