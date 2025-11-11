Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Đã có gần 300 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Duy Tính
Duy Tính
11/11/2025 18:51 GMT+7

Tính đến 16 giờ ngày 11.11, có 299 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh bánh mì cóc đã đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện.

Chiều 11.11, số liệu cập nhật của Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 1 tuần qua, 14 bệnh viện trên địa bàn báo cáo đã tiếp nhận 299 người sau ăn bánh mì cóc nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, phần lớn đã được xuất viện.

Cụ thể như sau:

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 175 ca; 25 ca còn đang điều trị nội trú. Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận 30 ca, còn 5 ca đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 62 ca, hiện còn 37 ca điều trị nội trú. Trong đó, có 1 ca cấy máu dương tính vi khuẩn Salmonella, 1 ca cấy máu dương tính với vi khuẩn Staphylococcus coagulase negative, 1 ca cấy phân có vi khuẩn Salmonella. Có 1 ca bệnh nặng có nhiều bệnh nền.

TP.HCM: Đã có gần 300 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì - Ảnh 1.

Bệnh nhân sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

ẢNH: BVCC

Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình cũ) Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (quận 4 cũ), Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, mỗi bệnh viện tiếp nhận 1 ca, tất cả đã xuất viện.

Bệnh viện quốc tế Becamex tiếp nhận 9 ca. Tất cả đang điều trị nội trú và sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện ngày 12.11

Bệnh viện Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) tiếp nhận 7 ca, đã xuất viện 6 ca. Bệnh viện đa khoa Gò Vấp tiếp nhận 4 ca, 3 ca đã được xuất viện. Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 3 ca, đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 1 (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) tiếp nhận 2 ca, trong đó 1 ca đã chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 (221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TPHCM) tiếp nhận 2 ca, đã xuất viện.

Trước đó, những bệnh nhân này nhập viện sau ăn bánh mì cóc được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Vụ việc hàng trăm người sau ăn bánh mì nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm đang được các cơ quan chức năng của TP.HCM năng làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tiếp tục tăng

TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tiếp tục tăng

Một bệnh nhân sau ăn bánh mì thì nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, hiện phải thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính do có bệnh nền.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc thực phẩm Vi khuẩn salmonella Bánh mì cóc Sở Y tế Tp.HCM bánh mì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận