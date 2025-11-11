TP.HCM: Đã có gần 300 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Chiều 11.11, số liệu cập nhật của Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 1 tuần qua, 14 bệnh viện trên địa bàn báo cáo đã tiếp nhận 299 người sau ăn bánh mì cóc nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, phần lớn đã được xuất viện.

Cụ thể như sau:

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 175 ca; 25 ca còn đang điều trị nội trú. Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận 30 ca, còn 5 ca đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 62 ca, hiện còn 37 ca điều trị nội trú. Trong đó, có 1 ca cấy máu dương tính vi khuẩn Salmonella, 1 ca cấy máu dương tính với vi khuẩn Staphylococcus coagulase negative, 1 ca cấy phân có vi khuẩn Salmonella. Có 1 ca bệnh nặng có nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: BVCC

Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình cũ) Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (quận 4 cũ), Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, mỗi bệnh viện tiếp nhận 1 ca, tất cả đã xuất viện.

Bệnh viện quốc tế Becamex tiếp nhận 9 ca. Tất cả đang điều trị nội trú và sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện ngày 12.11

Bệnh viện Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) tiếp nhận 7 ca, đã xuất viện 6 ca. Bệnh viện đa khoa Gò Vấp tiếp nhận 4 ca, 3 ca đã được xuất viện. Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 3 ca, đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 1 (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) tiếp nhận 2 ca, trong đó 1 ca đã chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 (221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TPHCM) tiếp nhận 2 ca, đã xuất viện.

Trước đó, những bệnh nhân này nhập viện sau ăn bánh mì cóc được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Vụ việc hàng trăm người sau ăn bánh mì nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm đang được các cơ quan chức năng của TP.HCM năng làm rõ.