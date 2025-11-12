Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói gì về nguy cơ ngộ độc thực phẩm hiện nay?

Tính đến ngày 11.11, đã có gần 300 người sau khi ăn bánh mì phải nhập viện tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, nghi ngộ độc thực phẩm. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, phần lớn đã được xuất viện. Trong đó đáng lưu ý, tại Bệnh viện Nhân dân Gia định có 1 ca cấy máu có vi khuẩn Salmonella, 1 ca cấy phân có vi khuẩn Salmonella, 1 ca cấy máu có vi khuẩn Staphylococcus coagulase negative. Ngoài ra, còn có 1 ca bệnh nặng với nhiều bệnh nền.

Cũng trong những ngày qua, có khoảng 50 công nhân có triệu chứng ngộ độc sau bữa ăn trưa tại một công ty trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM).

Bệnh nhân nhập viện sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm ẢNH: BV

Liên quan đến nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian qua, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có chia sẻ với PV Báo Thanh Niên về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích TP.HCM được mở rộng, theo đó dân số cũng tăng lên hơn 14 triệu người. Vì vậy, nguy cơ dẫn đến mất an toàn thực phẩm rất cao, nhưng thẩm quyền quản lý lại bị hạn chế do không còn thanh tra cấp sở.

"Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi không quản lý. Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn được Sở đặc biệt quan tâm. Ví dụ như tổ chức tập huấn pháp luật về an toàn thực phẩm cho trường học, các bếp ăn tập thể, doanh nghiệp, đồng thời tiến hành kiểm tra thường xuyên…", lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết.

"Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang xác minh và xử lý các vụ nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ công bố. Chúng tôi luôn xác định nguy cơ tồn tại và nhắc nhở mọi người phải cảnh giác, nhưng sự cố vẫn xảy ra", lãnh đạo Sở này chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, bánh mì bán vỉa hè và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã được phân cấp cho chính quyền địa phương (phường, xã) quản lý. Tuy nhiên, hiện nay, mỗi khi có sự cố hoặc thông tin báo chí, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đều lập tức vào cuộc, không chờ báo cáo từ địa phương.

"Trước mắt, chúng tôi phải nỗ lực tối đa, hỗ trợ các phường, xã hết sức, vì giai đoạn chuyển tiếp tồn tại rất nhiều nguy cơ. Phải kiên trì, từng bước củng cố công tác quản lý vì nguy cơ vẫn rất cao", lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, hiện Sở đã lập 12 đội an toàn thực phẩm khu vực, quản lý an toàn thực phẩm cho toàn bộ TP.HCM mới. Các đội này trực thuộc Phòng Kiểm tra - pháp chế (trong đó 8 đội ở TP.HCM cũ, 2 đội ở Bình Dương cũ và 2 đội ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Vì địa bàn rộng lớn, Sở rất cần thêm biên chế phụ trách lĩnh vực này.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin thêm, đến ngày 15.11, Sở đã hoàn tất đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm ở toàn bộ trường học trên địa bàn TP.HCM mới. Theo kế hoạch, Sở tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra tại những nơi còn nguy cơ về an toàn thực phẩm trong thời gian tới.