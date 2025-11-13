Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phát hiện thêm vi phạm của hiệu trưởng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
13/11/2025 18:17 GMT+7

Trong vụ 40 học sinh ngộ độc ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị), bên cạnh phó hiệu trưởng bị đình chỉ, UBND xã Kim Ngân xác định thêm vi phạm của hiệu trưởng.

Ngày 13.11, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy lên UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài việc phó hiệu trưởng đã 2 lần bị đình chỉ công tác, cơ quan chức năng xác định hiệu trưởng nhà trường cũng có nhiều vi phạm liên quan.

- Ảnh 1.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Theo hồ sơ, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, người đại diện pháp lý của trường, đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm chế biến món "cá chim kho" dùng trong bữa ăn bán trú. Sau bữa ăn này, 40 học sinh xuất hiện triệu chứng ngộ độc và được đưa đến bệnh viện điều trị. 

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

Quá trình kiểm tra còn phát hiện ông Mỹ chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng 2 nhân viên trực tiếp chế biến chưa qua tập huấn. 

Với những vi phạm này, UBND xã Kim Ngân thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, ban hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Vụ việc gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, Đỗ Thị Hồng Huế (người phụ trách bếp ăn) bị cho là ngăn cản việc đưa học sinh đi viện dù nhân viên y tế đề nghị chuyển gấp. Bà Huế sau đó đã 2 lần bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 26.9, sau bữa ăn sáng tại trường, 40 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe các em sau đó đã ổn định. 

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy một trong 4 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn thường tồn tại trong đất, bụi hoặc nước và có thể gây ngộ độc nếu thức ăn nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng.

Tin liên quan

Vụ học sinh nghi ngộ độc: Phó hiệu trưởng sẽ trở lại sau 2 lần đình chỉ?

Vụ học sinh nghi ngộ độc: Phó hiệu trưởng sẽ trở lại sau 2 lần đình chỉ?

UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đang bàn phương án cho Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Thủy trở lại làm việc sau 2 lần bị đình chỉ liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm.

Đề xuất thí điểm xét công nhận GS, PGS và tự quyết số lượng phó hiệu trưởng

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm: Phụ huynh phản ứng khi phó hiệu trưởng xuất hiện tại trường

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc học sinh ngộ độc thực phẩm hiệu trưởng phó hiệu trưởng Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận