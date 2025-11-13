Vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phát hiện thêm vi phạm của hiệu trưởng

Ngày 13.11, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy lên UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài việc phó hiệu trưởng đã 2 lần bị đình chỉ công tác, cơ quan chức năng xác định hiệu trưởng nhà trường cũng có nhiều vi phạm liên quan.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy ẢNH: THANH LỘC

Theo hồ sơ, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, người đại diện pháp lý của trường, đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm chế biến món "cá chim kho" dùng trong bữa ăn bán trú. Sau bữa ăn này, 40 học sinh xuất hiện triệu chứng ngộ độc và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

Quá trình kiểm tra còn phát hiện ông Mỹ chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng 2 nhân viên trực tiếp chế biến chưa qua tập huấn.

Với những vi phạm này, UBND xã Kim Ngân thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, ban hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Vụ việc gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, Đỗ Thị Hồng Huế (người phụ trách bếp ăn) bị cho là ngăn cản việc đưa học sinh đi viện dù nhân viên y tế đề nghị chuyển gấp. Bà Huế sau đó đã 2 lần bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 26.9, sau bữa ăn sáng tại trường, 40 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe các em sau đó đã ổn định.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy một trong 4 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn thường tồn tại trong đất, bụi hoặc nước và có thể gây ngộ độc nếu thức ăn nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng.