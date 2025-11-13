Quyên góp sách vở tặng học sinh vùng lũ Huế

Sau đợt lũ lớn vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn TP.Huế bị ảnh hưởng nặng nề, sách vở và tài liệu học tập của học sinh vùng lũ hư hỏng gần hết. Trước thực tế đó, CLB Sách và văn hóa Huế triển khai dự án quyên góp kéo dài từ ngày 5.11 đến 31.12, với mục tiêu vận động 10.000 đầu sách gồm sách giáo khoa, truyện thiếu nhi, tài liệu học tập, tập vở...

Người dân đến tặng sách tại CLB Sách và văn hóa Huế ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Anh Võ Ca Dao, thành viên Ban chủ nhiệm CLB Sách và văn hóa Huế, cho biết: "Dự án được mở ra với mong muốn giúp các trường ở vùng trũng thấp khôi phục tủ sách, thư viện, đồng thời góp phần tiếp sức cho các em học sinh tiếp tục việc học sau đợt lũ lớn".

Sau 1 tuần phát động, chương trình đã tiếp nhận khoảng 400 quyển sách các loại, từ sách giáo khoa, truyện tranh đến sách tham khảo. Những quyển sách được bọc cẩn thận, ngay ngắn mang đến quyên góp khiến ai nấy đều xúc động.

Em Nguyễn Thị Ngọc Hân ủng hộ sách để giúp đỡ các trường học bị ngập lụt ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, học sinh Trường tiểu học Trường An, chia sẻ: "Sau lũ, sách vở của nhiều bạn bị ướt hết. Dù chỉ có 5 quyển sách giáo khoa, em vẫn muốn góp một phần nhỏ của mình để giúp các bạn".

Dù mới giai đoạn đầu, dự án "10.000 quyển sách" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân TP.Huế thông qua nhiều hình thức đóng góp khác nhau. Những cuốn sách, tập vở gom góp là món quà ý nghĩa, góp phần thắp sáng niềm vui đến trường cho học sinh vùng trũng thấp sau thiên tai.

Nhiều loại sách được quyên tặng ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Theo đại diện CLB, dự án hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của mọi người để 10.000 cuốn sách sớm đến tay các em học sinh vùng khó khăn.



