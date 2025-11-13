Băng rừng gọi học trò về lại lớp

Đ ƯA TRÒ QUA BÙN ĐẾN LỚP

Những ngày đầu tháng 11, vùng cao Đà Nẵng vẫn chưa kịp khô sau mưa lũ lịch sử. Con đường dẫn vào xã Trà Linh, Trà Tân lầy nhão bùn đất, nơi thì sạt lở, nơi thì dòng suối vẫn còn đục ngầu chảy xiết.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, băng qua những đoạn đường sạt lở để vào tận thôn, bản vận động học trò về lại lớp ẢNH: NGỌC THƠM

Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, nhiều thầy cô khoác áo mưa mỏng với đôi giày sũng nước, tay lấm bùn, lưng còng gùi sách vở và cõng học trò qua đoạn đường lầy lội. Họ đi để gọi học trò trở lại lớp, để giữ cho con chữ không bị vùi trong đất bùn sau cơn thiên tai dữ dội vừa qua.

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 khiến nhiều điểm trường vùng cao của TP.Đà Nẵng bị cô lập hoàn toàn. Ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh), sạt lở đất làm sụt lún khuôn viên điểm trường thôn 1 Tak Ngo. 34 học sinh (HS) phải chuyển xuống học tạm ở điểm trường chính. Đường vào bản nát vụn, nhiều đoạn bùn ngập đến đầu gối.

Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8 - 9.11), thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, khoác chiếc áo mưa, lội qua những đoạn đường nhão nhoẹt bùn đất để đến từng nhà HS. Hơn 1 tuần sau mưa lớn, vẫn còn gần 20 HS của trường mắc kẹt trong những bản xa, đường sạt lở chia cắt hoàn toàn. "Chúng tôi không thể chờ đường thông mới đón được các em. Có nơi phải cắt cử giáo viên vào tận bản, cõng HS ra khỏi vùng sạt lở để kịp trở lại trường đảm bảo công tác dạy và học. Chỉ cần nghe tin em nào chưa ra lớp là thầy cô lại lên đường. Chúng tôi sẽ tổ chức dạy bù những ngày các em vắng để đảm bảo kiến thức", thầy Vỹ chia sẻ.

Thầy Vỹ trò chuyện với học sinh để đưa các em ra lại lớp ẢNH: NGỌC THƠM

Theo thầy Vỹ, Trường Ngọc Linh có 300 HS, phần lớn là con em đồng bào Xê Đăng. Có em nghỉ học 3 - 4 ngày vì không còn dép để đi. Có em ở quá xa, phải băng qua đoạn bùn sâu cả nửa mét. Thầy cô phải vừa động viên, vừa giúp phụ huynh dọn đường để đưa con ra lớp. Đường trơn trượt, ngã liên tục nhưng không ai nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. "Nhiều khi thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng khi thấy ánh mắt học trò, thấy các em vẫn muốn đi học, tôi như được tiếp thêm sức. Có lẽ đó là lý do chúng tôi vẫn ở lại với rừng, với con chữ suốt hàng chục năm nay", thầy Vỹ vừa đi vừa nói.

Không riêng thầy cô ở xã Trà Linh, giáo viên các trường vùng cao khác như Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng (xã Trà Tân) cũng đang trải qua những ngày đầy gian nan. Sau mưa lũ, ngôi trường nằm nép bên sườn núi vẫn còn loang lổ những vệt bùn đỏ. Trong ký túc xá, mùi ẩm mốc còn phảng phất, nhưng tiếng học trò đã ríu rít vang lên.

Sau mưa lũ lịch sử, trường học vùng cao sáng đèn để đón học sinh ẢNH: NGỌC THƠM

Thầy Dương Quốc Việt, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động kể mưa lũ cuốn trôi nhà cửa, sách vở, quần áo của HS. Đường vào thôn Sông Y sạt lở nặng, khoảng 20 em vẫn chưa thể ra lớp. "Những ngày qua, chúng tôi phải chia thành nhóm, cùng đoàn viên thanh niên băng rừng, vượt suối. Có khi phải cõng từng em qua những đoạn trơn trượt", thầy Việt nói.

Ngôi trường nhỏ có 260 HS, trong đó 161 em ở bán trú. Mỗi buổi chiều sau khi tan lớp, thay vì nghỉ ngơi, các thầy cô lại chia nhau đi gọi học trò. Những chuyến đi xuyên rừng kéo dài hàng giờ. Họ mang theo bánh, sữa, đôi khi là bộ quần áo mới quyên góp từ đồng nghiệp ở miền xuôi gửi lên để động viên các em quay lại trường. "Chúng tôi hiểu rằng chỉ cần các em nghỉ lâu là việc trở lại lớp sẽ rất khó. Người dân vùng cao có nhiều nỗi lo cơm áo nên việc giữ con chữ phải kiên trì từng ngày. Dù vất vả nhưng ai cũng vui, vì thấy HS mình vẫn ham học, vẫn muốn tới trường", thầy Việt trải lòng.

"C HỈ CẦN TRÒ CÒN ĐẾN LỚP LÀ ĐƯỢC"

Khi màn đêm buông xuống, ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Cao Vân (xã Trà Tân), ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ dãy phòng học. Bên trong, các thầy cô vẫn đang dọn dẹp, sửa bàn ghế, phơi sách vở. Trận lũ khiến nhiều điểm trường bị chia cắt, gần 60 HS vẫn chưa thể ra lớp. Trường có 370 HS, trong đó hơn một nửa ở nội trú. Những ngày mưa lũ, nhiều em phải ở nhờ nhà dân vì đường đến trường bị chia cắt. Thầy cô thay nhau xuống bản, không chỉ vận động HS ra lớp mà còn hỗ trợ phụ huynh khắc phục hậu quả sạt lở, dọn dẹp nhà cửa.

Cô Phạm Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay có những em không liên lạc được cả tuần vì mất điện, mất sóng. "Chúng tôi chỉ mong trời đừng mưa nữa để có thể vào tận bản, cõng các em ra trường, không để một HS nào bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đã quen với cảnh mưa lũ nhưng chưa bao giờ thấy thiên tai dữ như lần này. Có thầy cô trượt ngã giữa bùn, ướt sũng cả người, nhưng khi đứng dậy lại cười, bảo"chỉ cần trò còn đến lớp là được"", cô Thủy xúc động nói.

Dìu học sinh qua con suối chảy xiết để ra lại lớp ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng chục hộ dân cô lập. Nhưng điều khiến ông xúc động nhất chính là tinh thần của đội ngũ giáo viên nơi đây. "Các thầy cô bám bản, bám trường, không quản hiểm nguy để vào tận nơi vận động HS. Có cô giáo đi bộ 20 - 30 cây số, cõng học trò qua suối. Có thầy giáo ngủ nhờ nhà dân giữa rừng để kịp sáng hôm sau đưa HS ra trường. Chính tinh thần ấy khiến chúng tôi tin rằng, con chữ sẽ không bao giờ bị vùi lấp mà sẽ bừng sáng nơi vùng cao, dù thiên nhiên có khắc nghiệt đến đâu. Thiên nhiên có thể quật ngã núi rừng nhưng không thể quật ngã ý chí của những người thầy vùng cao", ông Lai quả quyết.

Khi mặt trời dần lên, tiếng trống trường lại vang vọng giữa đại ngàn Trà Linh. Dưới sân, học trò ríu rít khoe nhau bộ sách mới, đôi dép mới được thầy cô quyên góp. Thiên tai khốc liệt đã đi qua nhưng lòng người vẫn còn ấm bởi tình thầy trò, bởi ý chí không lùi bước của con người nơi đây, để ánh sáng tri thức vẫn cháy lên giữa đại ngàn.