Quảng Ninh khởi công 6 trường nội trú hơn 1.000 tỉ đồng ở vùng biên giới

6 trường học nội trú liên cấp được đầu tư gồm: 1 trường tiểu học - THCS và 5 trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học - THCS) tại các xã biên giới đất liền.

Đầu tư chiến lược cho giáo dục vùng biên

Việc khởi công xây dựng hệ thống trường học mới trên tuyến biên giới là bước đi chiến lược của tỉnh Quảng Ninh nhằm hiện thực hóa Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18.7.2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư trường học cho các xã biên giới.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học -THCS Quảng Sơn

Đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, không chỉ góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, mà còn củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững khu vực biên cương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: "Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, coi đây là nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững. Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường học vùng biên là trách nhiệm chính trị, đồng thời là sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, các công trình trường học này không chỉ là cơ sở giáo dục mà còn là biểu tượng của ý Đảng, lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh trong việc đảm bảo mọi trẻ em vùng biên đều được học tập trong điều kiện tốt nhất.

Cũng theo ông Khắng, những ngôi trường mới sẽ trở thành "điểm sáng văn hóa giáo dục" trên tuyến biên giới, góp phần giữ dân, giữ đất, giữ biên cương Tổ quốc, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân vùng cao.

6 công trình trọng điểm vùng biên giới

Trong số các dự án, Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học - THCS Quảng Sơn là điểm cầu chính của lễ khởi công. Công trình được xây dựng trên diện tích 7,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 203 tỉ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại lễ khởi công

Giai đoạn 1 cải tạo các hạng mục hiện hữu, giai đoạn 2 mở rộng diện tích thêm 6,89 ha để xây mới khu lớp học, nhà nội trú, khu thể thao, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh. Dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2026, đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Tại xã Hoành Mô, Trường phổ thông nội trú tiểu học - THCS Hoành Mô có tổng mức đầu tư 225 tỉ đồng, diện tích mở rộng lên 8 ha, gồm khu học tập, nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, khu thể thao… phục vụ hơn 1.100 học sinh, đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định Bộ GD-ĐT. Dự án dự kiến hoàn thành tháng 8.2026.

Trường phổ thông nội trú tiểu học - THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn) có diện tích 8,3 ha, tổng đầu tư 215 tỉ đồng, với 28 lớp học, 902 học sinh, trong đó có gần 500 học sinh nội trú. Công trình dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

Tại xã Quảng Đức, dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học - THCS Quảng Đức có quy mô 8,8 ha, tổng vốn 250 tỉ đồng, phục vụ hơn 930 học sinh, trong đó 320 học sinh nội trú, dự kiến hoàn thành tháng 9.2026.

Trường tiểu học - THCS Hải Sơn ngôi trường ở cực Đông Bắc của Tổ quốc có vị trí đặc biệt tại vùng cao biên giới, tổng mức đầu tư 108 tỉ đồng, trên diện tích 10.000 m2, bao gồm khối nhà học, khu bán trú, nhà ăn, khu thể thao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trường dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 500 học sinh dân tộc thiểu số.

Công trình Trường phổ thông nội trú tiểu học - THCS Đồng Tâm xây dựng trên diện tích 8,3 ha, với quy mô 28 lớp học. Công trình bao gồm các hạng mục xây mới khu lớp học, khu nội trú học sinh, nhà đa năng, sân bóng, khuôn viên cây xanh. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hạ tầng hiện có, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, rèn luyện cho 902 học sinh tương đương 28 lớp học, trong đó 488 học sinh nội trú, 414 học sinh bán trú ngày. Công trình có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng.

Việc đồng loạt xây dựng 6 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được đánh giá là bước đột phá của Quảng Ninh trong phát triển giáo dục gắn với an sinh và quốc phòng. Các công trình không chỉ đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh dân tộc thiểu số mà còn góp phần hình thành mạng lưới giáo dục chất lượng cao tại vùng biên, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đô thị.

ẢNH1: Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường phổ thông dân tộc