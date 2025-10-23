Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Quảng Ninh: Cảnh cáo cán bộ phường có con được sửa điểm

Lã Nghĩa Hiếu
23/10/2025 11:13 GMT+7

Cán bộ ở phường Hà Lầm (Quảng Ninh) có con được nâng điểm để đạt loại giỏi đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 23.10, thông tin từ UBND phường Hà Lầm (Quảng Ninh) cho biết, liên quan đến vụ hiệu trưởng sửa điểm cho con cán bộ phường này, Đảng ủy phường Hà Lầm vừa tiến hành kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên có liên quan.

Quảng Ninh: Cảnh cáo cán bộ phường có con được sửa điểm- Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: N.H

Theo đó, Đảng ủy phường Hà Lầm đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà V.H.M, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Hà Lầm (phụ huynh có con học tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc được sửa điểm).

Ngoài bà V.H.M, 8 cán bộ, giáo viên của Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc tham gia sửa điểm cho học sinh nói trên cũng đã bị kỷ luật. Trong đó, bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị cách chức xuống làm nhân viên; các giáo viên còn lại bị cảnh cáo và khiển trách.

Lãnh đạo P.Hà Lầm cho biết, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, công khai, minh bạch để giữ kỷ cương trong môi trường giáo dục và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước đó PV Thanh Niên nhận được đơn phản ánh của phụ huynh và giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc về việc cán bộ, giáo viên trường này sửa điểm cho con cán bộ phường Hà Lầm để em này đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, điểm gốc của nữ sinh trong các môn tin học và tiếng Anh chỉ đạt 4 điểm, nhưng sau khi bị sửa đã thành 8 điểm, đủ điều kiện đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Các tin nhắn được cho là chỉ đạo nội bộ từ lãnh đạo nhà trường yêu cầu "chỉnh sửa điểm" các môn toán, khoa học tự nhiên, tin học và tiếng Anh cho học sinh trên cũng đã được các phụ huynh cung cấp cho cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng, trong năm học 2024 - 2025, Ban giám hiệu và một số giáo viên của trường đã can thiệp, sửa điểm , điểm thi của một nữ sinh con cán bộ phường này trên hệ thống học bạ điện tử. Việc làm sai quy định trên đã giúp nhiều môn của học sinh này "nhảy" lên loại giỏi, gây bức xúc cho dư luận.

