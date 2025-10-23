Cách chức hiệu trưởng sửa điểm cho con cán bộ phường

Ngày 23.10, thông tin từ UBND phường Hà Lầm (Quảng Ninh) cho biết, Đảng ủy và UBND phường Hà Lầm vừa tiến hành kiểm điểm và thi hành kỷ luật 9 cán bộ, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) liên quan đến vụ việc sửa điểm trong học bạ điện tử cho con một cán bộ phường.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc nơi xảy ra vụ việc ẢNH: N.H

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, trong năm học 2024 - 2025, Ban giám hiệu và một số giáo viên của trường đã can thiệp, sửa điểm kiểm tra, điểm thi của một nữ sinh con cán bộ phường này trên hệ thống học bạ điện tử. Việc làm sai quy định trên đã giúp nhiều môn của học sinh này "nhảy vọt" lên loại giỏi, làm sai lệch kết quả đánh giá cuối năm.

Từ kết quả kiểm tra, Đảng ủy, UBND phường Hà Lầm đã thi hành kỷ luật 9 cá nhân là cán bộ, giáo viên của Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc. Trong đó, cách chức hiệu trưởng nhà trường đối với bà Đỗ Thị Ngọc Lan xuống làm nhân viên; cảnh cáo đối với 5 giáo viên và 3 giáo viên bị khiển trách.

Trước đó PV Thanh Niên nhận được đơn phản ánh của phụ huynh và giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc về việc cán bộ, giáo viên trường này sửa điểm cho con cán bộ phường Hà Lầm để em này đạt học sinh giỏi.

Đặc biệt, điểm số của nữ sinh trên hệ thống học bạ thay đổi bất thường. Các tin nhắn được cho là chỉ đạo nội bộ từ lãnh đạo nhà trường yêu cầu "chỉnh sửa điểm" các môn toán, khoa học tự nhiên, tin học và tiếng Anh đã được cung cấp cho cơ quan chức năng.



Đáng chú ý, theo phản ánh của các phụ huynh điểm gốc của nữ sinh trong các môn tin học và tiếng Anh chỉ đạt 4, nhưng sau khi bị sửa đã thành 8, đủ điều kiện đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của các cán bộ, giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc đã vi phạm trong công tác quản lý, đạo đức nghề nghiệp..., tại trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương yêu cầu đề nghị cơ quan chức năng chỉnh lại điểm số thật của học sinh nói trên trong học bạ điện tử; thu hồi giấy khen học sinh giỏi của nữ sinh trong năm học trước.