Trường vùng bão lũ 'rũ bùn' đón học sinh trở lại

H ÀNG NGÀN HỌC SINH GIÁN ĐOẠN CHUYỆN HỌC

Hôm nay 10.11, hầu hết các trường học vùng ngập lụt, sạt lở khu vực đồng bằng lẫn miền núi của TP.Đà Nẵng đón học sinh (HS) trở lại, sau khi cơ bản khắc phục xong hậu quả. Riêng Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã vùng cao Trà Linh), vẫn đang có gần 20 HS chưa thể ra lại lớp sau hơn 1 tuần mắc kẹt do đường sá sạt lở.

Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8 và 9.11), thầy hiệu trưởng Nguyễn Trần Vỹ lội qua những đoạn đường còn nham nhở bùn đất, đến từng nhà HS để nắm thông tin, cùng phụ huynh tháo gỡ, vận động để các em ra lớp. "Với những nơi xa xôi, đường còn chia cắt do sạt lở, chúng tôi cắt cử giáo viên (GV) vào tận nhà cõng các em ra lại lớp để đảm bảo công tác dạy và học. Chúng tôi sẽ tổ chức dạy bù những ngày các em vắng để đảm bảo kiến thức", thầy Vỹ nói.

Thanh niên, tình nguyện viên dọn dẹp bùn đất tại các trường bị ngập lụt ở TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Sau các đợt mưa lớn kéo dài, sạt lở đất chia cắt giao thông và trường học ngập trong bùn đất đã làm gián đoạn việc dạy và học tại nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng. Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh có điểm trường ở thôn 1 Tak Ngo bị sạt trượt đất, sụt lún nghiêm trọng, 34 HS phải chuyển xuống học tạm tại điểm trường chính. Ở vùng thượng lưu Vu Gia - Thu Bồn, ngập lụt dai dẳng cũng khiến nhiều trường học đóng cửa. Cá biệt có Trường tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc) bị ngập 1,5 m, HS phải nghỉ học liên tục 7 ngày.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Huế, cho biết đến hôm qua 9.11 đã có gần 100% các trường sẵn sàng đón HS đi học trở lại, chỉ còn một số trường ở P.Phong Dinh vẫn đang ngập. "Các trường ở xã, phường thấp trũng như Hóa Châu, Quảng Điền, Đan Điền cũng đã có thể đón HS đi học trở lại vào thứ hai 10.11", ông Tân nói. Với 3 lần phải cho học sinh nghỉ học, thời gian gián đoạn của HS ở TP.Huế kéo dài cả chục ngày. Riêng HS khu vực thấp trũng như Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu… nghỉ học lâu hơn, lên đến khoảng nửa tháng.

Ở Quảng Ngãi, đợt lũ ngày 29.10 khiến nhiều trường phải cho HS nghỉ học. Tại Trường THPT số 1 Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), nước ngập toàn bộ khuôn viên, tràn vào các dãy phòng học tầng 1. Thầy hiệu trưởng Lê Văn Triều chia sẻ: "Chúng tôi đã di chuyển tài sản, thiết bị lên cao và thông báo kịp thời để đảm bảo an toàn cho HS". Đến đầu tháng 11, trận lũ mới tiếp tục gây ngập ở nhiều trường tại địa bàn xã Bình Sơn.

Cuối tuần qua, nước cơ bản rút hết tại các trường bị ngập lụt trên địa bàn Quảng Trị để từ hôm nay 10.11 bắt đầu tuần học mới. Đợt mưa lũ dài ngày từ ngày 1 - 5.11 gây ngập lụt 65 điểm trường ở Quảng Trị, gần 18.000 HS phải nghỉ học. Sau khoảng 2 ngày ngớt mưa, đến ngày 7.11 mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi lại gây ngập thêm 2 điểm trường thuộc xã Vĩnh Định, gần 2.000 HS nghỉ học.

C HUNG TAY DỌN LŨ

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết nhiều ngày qua ngành giáo dục địa phương đã cùng các đội hình xung kích khẩn trương khắc phục thiệt hại để HS có thể trở lại trường sớm nhất. Đây là khối lượng công việc đồ sộ khi nhiều trường học ngập bùn đất, rác thải, ẩm mốc; hệ thống điện, nước sinh hoạt hư hỏng, một số khu vực miền núi bị chia cắt… Nhiều GV phải vượt quãng đường ngập nước, sạt lở để dọn dẹp; không ít HS bị hư hỏng sách vở, đồ dùng học tập.

Phong trào "Chung tay chia sẻ - Gửi trọn yêu thương" được phát động, kịp quyên góp hàng ngàn quyển vở, bút viết, áo ấm, cặp HS gửi tặng các trường vùng thiệt hại nặng. Nhiều em đã phải nghỉ học liên tiếp 3 - 4 ngày do đường sạt lở, có em không có dép hoặc phương tiện để đến trường. Các thầy cô phải đi bộ vào tận bản, động viên phụ huynh cho con đi học trở lại…

Ở xã vùng cao Trà Linh, sạt lở vẫn có nguy cơ tiếp diễn, nhiều đoạn đường bị chia cắt khiến việc vận chuyển vật liệu, di chuyển của GV và HS rất khó khăn. "Chúng tôi đang huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên cùng người dân khắc phục tạm thời các điểm sạt, đồng thời kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng lại các điểm trường bị hư hại", ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, nói.

Học sinh xã Quảng Điền, TP.Huế phải nghỉ gần nửa tháng vì mưa lũ ẢNH: HOÀI NHÂN

Ở Quảng Ngãi, sau lũ cuối tháng 10 chưa kịp thống kê hết số trường bị ngập, thì bão Kalmaegi tiếp tục gây hư hại hàng chục điểm trường. Riêng Trường mầm non Bình Dương (xã Bình Sơn) phải 3 lần huy động GV dọn bùn non, lau chùi bàn ghế, vệ sinh sân trường… Bà Phạm Thị Kim Chi, Hiệu trưởng nhà trường, nói: "Bộ đội từng hỗ trợ dọn sạch một lần, nhưng nước lại lên khiến trường tiếp tục ngập. Nước lũ lên xuống liên tục, GV rất vất vả và cũng lo cho HS khi lớp học chưa ổn định".

Ở TP.Huế, 3 trận lũ đã gây ngập hơn 300 trường học (trong tổng số khoảng 570 trường). Nhiều trường sau đợt lũ thứ 2 đã dọn vệ sinh, khử khuẩn, nhưng rồi trận lũ thứ 3 ập xuống, bao nhiêu công sức của thầy cô giáo, lực lượng công an, quân đội hỗ trợ… trôi theo dòng nước. "Thầy cô giáo vùng lũ những ngày qua đã rất vất vả", ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Huế, chia sẻ.

Ông Đặng Văn Phụng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, cho biết: "Theo kế hoạch, HS toàn tỉnh sẽ đi học lại sau bão vào hôm nay 10.11. Tuy nhiên, tại một số vùng nước chưa rút, hoặc phòng học không đảm bảo, hiệu trưởng được quyền quyết định thời gian học phù hợp. Những trường bị tốc mái, chưa có điện hoặc nước sạch đang được khẩn trương gia cố, sửa chữa để đảm bảo điều kiện dạy học". Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết mục tiêu là tất cả HS trên địa bàn đều được trở lại trường học tập từ ngày 10.11.