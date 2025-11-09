Sạt lở cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Cấm xe khách, xe tải từ ngày 10.11

Ngày 9.11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết do thời tiết khu vực miền Trung vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá tại một số vị trí, đơn vị đã triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, bắt đầu áp dụng từ ngày mai 10.11.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dù không còn mưa lớn kéo dài song các mái taluy trên tuyến vẫn ngấm nước, nguy cơ sạt lở còn cao, nhất là tại những điểm đã thông xe 1 làn và các vị trí mới phát sinh.

Các nhà thầu vẫn đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để hốt dọn đất đá, bảo đảm an toàn giao thông toàn tuyến.

Các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên ẢNH: S.X

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thông tin thêm rằng ban đêm sương mù dày đặc và địa hình đèo dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện. Do đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Cụ thể, kể từ ngày mai 10.11, tại các vị trí sạt lở đoạn Km 50+700 – Km 50+800, Km 41+450 – Km 41+550 và Km 42+700 – Km 42+800, trước mắt tổ chức thông tuyến 1 làn xe. Đồng thời bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 trên tuyến, theo dõi trong khoảng 10 ngày (từ 10 - 20.11); sau thời gian theo dõi, đánh giá, nếu đủ điều kiện an toàn sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe.

Đáng chú ý, cùng thời gian này, các loại xe khách và xe tải trên 6 trục bị cấm lưu thông, các phương tiện đủ điều kiện chỉ được lưu thông trong khung giờ từ 5 - 17 giờ mỗi ngày. Sau 10 ngày cũng sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ bổ sung đầy đủ biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao và các tuyến đường kết nối từ QL1 lên dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, theo phương án phân luồng giao thông đã được phê duyệt. Người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng và TP.Huế chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không đi vào các đoạn tuyến đang tổ chức giao thông tạm thời hoặc các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.