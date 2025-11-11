Đà Nẵng: Bổ sung 200 tỉ đồng vốn vay cho người dân thiệt hại do mưa lũ

Sáng 11.11, HĐND TP.Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét và biểu quyết các tờ trình quan trọng do UBND TP.Đà Nẵng trình. Trong đó, đáng chú ý là gói bổ sung 200 tỉ đồng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, nguồn vốn này sẽ được ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ chính sách và người dân chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân mất nhà cửa, vật nuôi, cây trồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Đà Nẵng đã cho vay hơn 3.500 tỉ đồng, trong đó tổng vốn ủy thác của ngân sách TP.Đà Nẵng là 400 tỉ đồng.

Qua rà soát, có hơn 26.900 hộ vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với số dư nợ hơn 1.066 tỉ đồng.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu dân cư ở miền núi TP.Đà Nẵng ẢNH: S.X

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Phùng Thị Thương (Bí thư Đảng ủy xã Nam Trà My) cho biết, thiệt hại do mưa lũ "vượt ngoài sức tưởng tượng" khi nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở, cô lập hoàn toàn.

Việc bổ sung 200 tỉ đồng vốn vay ưu đãi được kỳ vọng sẽ giúp người dân ở TP.Đà Nẵng nhanh chóng phục hồi sinh kế, tái thiết cuộc sống và ổn định tình hình sản xuất sau mưa lũ.