Bảo tồn, phát huy biệt thự 01 Pasteur ở TP.Đà Nẵng như một địa chỉ đỏ

Cụ thể, bà Lan kiến nghị cho phép Hội LHPN TP.Đà Nẵng tiếp tục được sử dụng trụ sở 01 Pasteur để làm việc, nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động; đảm bảo công năng sử dụng góp phần quản lý, tôn tạo công trình kiến trúc cổ có giá trị mà hội đã gìn giữ phát huy trong suốt 50 năm qua.

Tòa biệt thự cổ 01 Pasteur được các chuyên gia đánh giá là “đặc biệt hiếm” về mặt kiến trúc ẢNH: HOÀNG SƠN

Bà đề xuất lãnh đạo TP.Đà Nẵng xem xét, định hướng bảo tồn và phát huy tòa nhà 01 Pasteur như một "địa chỉ đỏ", nơi lưu giữ truyền thống cách mạng của phong trào phụ nữ qua các thời kỳ, đặc biệt là trong phong trào "Phụ nữ đòi quyền sống", đấu tranh "Làm chủ 76 ngày đêm của tiểu thương và sinh viên, học sinh" năm 1966 tại đô thị Đà Nẵng với sự tham gia của bà Phan Thị Châu Liên (con gái cụ Phan Châu Trinh), bà Phụng Ký, bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh..., do Hội Phụ nữ đặc khu Quảng Đà chỉ đạo.

Bà Lan khẳng định đây còn là địa chỉ lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử của phụ nữ Khu 5 anh hùng và các thế hệ phụ nữ Quảng Nam - Đà Nẵng và TP.Đà Nẵng hiện nay, là điểm đến văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ cán bộ hội, cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Liên quan vấn đề này, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP.Đà Nẵng, cũng đã có tờ trình gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định công trình được hội quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả qua nhiều thế hệ, vẫn giữ nguyên giá trị kiến trúc và cảnh quan. Ngoài ra, hoạt động của hội gắn với văn hóa, cộng đồng, giáo dục và truyền thông giá trị nhân văn nên phù hợp với đặc điểm không gian mở, gần gũi của tòa nhà.

Như Thanh Niên đã thông tin (bài Lo ngại biệt thự "đặc biệt hiếm" bị chuyển đổi công năng, Thanh Niên ngày 4.11), ngày 28.10 UBND TP.Đà Nẵng thống nhất bố trí cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur cho Công an P.Hải Châu sử dụng làm trụ sở. Qua ghi nhận thông tin trái chiều từ dư luận, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát sự phù hợp về công năng, quy mô, kiến trúc của cơ sở này khi chuyển đổi công năng, đồng thời TP.Đà Nẵng nên ưu tiên xem xét bố trí vị trí này phục vụ lĩnh vực văn hóa.