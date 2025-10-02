'Trẻ hóa đô thị' - sách bàn về bảo tồn di sản và hồi sinh không gian cũ

Sáng 2.10 tại TP.HCM, buổi giao lưu ra mắt sách Trẻ hóa đô thị đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo độc giả và những kiến trúc sư, nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tái tạo không gian cũ, bảo tồn di sản và truyền sức sống mới cho cộng đồng.

Tác phẩm do NXB Dân Trí vừa ấn hành

Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh chia sẻ về nội dung cuốn sách Ảnh: Q.TRẦN

Được sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia và hội đồng cố vấn giàu kinh nghiệm, cuốn sách đi sâu vào 5 đề tài nghiên cứu với những giải pháp sáng tạo, thực hành mới và có tính ứng dụng cao từ không gian công cộng, cảnh quan, nhà ở cho tới các giải pháp tái tạo hạ tầng đô thị.

Cụ thể, 5 đề tài được quan tâm phản ánh sâu qua các nội dung: Khu đô thị C - Town - giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp và người nhập cư tại Thủ Đức; Tái sinh đô thị bền vững: Phát triển thích ứng di sản công nghiệp - Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian văn hóa sáng tạo; Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố - Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng phục vụ cộng đồng; Chuyển hóa bãi chôn lấp thành công viên xanh - Nghiên cứu trường hợp bãi Gò Cát (TP.HCM); Đổi mới nhà phố - Mini Building - Giải pháp kiến trúc nhà phố kết hợp chức năng sống, kinh doanh và dịch vụ.

Sách không chỉ dành riêng cho giới chuyên môn mà còn hướng đến cộng đồng rộng rãi, đặc biệt là những người trẻ Ảnh: Q.TRẦN

Với cách viết dễ hiểu, trực quan sinh động, sách Trẻ hóa đô thị không chỉ dành riêng cho giới chuyên môn vừa hướng đến cộng đồng rộng rãi, như một tài liệu tham khảo giá trị. Thông qua việc lan tỏa kiến thức, sách góp phần nâng cao nhận thức xã hội về quá trình xây dựng và hồi sinh đô thị, thúc đẩy sự chung tay của toàn cộng đồng trong hành trình kiến tạo một thành phố xanh bền vững và đáng sống.