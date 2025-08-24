Sách hay ra mắt dịp 2.9

Trước tiên là bộ sách Di sản Hồ Chí Minh của NXB Trẻ có thêm nhiều tựa mới được xuất bản: Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam; Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam; Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Hồ Chí Minh - tầm nhìn vượt thời gian cùng tác phẩm Dấu chân những người yêu nước của TS Nguyễn Văn Khoan và Chuyện ba người lính của Vũ Công Chiến.

NXB Tổng hợp TP.HCM giới thiệu cuốn Cách mạng Tháng Tám 1945: Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX của GS-TS-NGND Trịnh Nhu và PGS-TS Trần Trọng Thơ, góp phần làm sáng rõ một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám cũng như vị trí quan trọng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

ẢNH: NXB

Phương Nam Book và NXB Thế Giới cũng tung ra nhiều tựa sách hay: Đường 20 quyết thắng: lịch sử, địa danh, sự tích và tri ân - một lát cắt đặc biệt trong bức tranh kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. 100 năm phi trường Tân Sơn Nhất của nhà báo Quốc Việt khám phá lịch sử đầy biến động của sân bay quan trọng bậc nhất VN, mở ra bức tranh rộng lớn về lịch sử miền Nam, đất nước và ngành hàng không VN trải qua hai thế kỷ. Liên quan tới đề tài chiến tranh, Lực lượng Mãnh Hổ là cuộc điều tra của hai nhà báo đoạt giải Pulitzer, Michael Sallah và Mitch Weiss, về Tiger Force - một trung đội viễn thám thuộc Sư đoàn dù 101 - đã thực hiện nhiều hành vi tàn bạo đối với dân thường ở vùng Quảng Ngãi -Quảng Tín trong suốt năm 1967.