Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Sách hay ra mắt dịp 2.9

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/08/2025 06:30 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, có rất nhiều tựa sách quý và hay được các NXB ra mắt phục vụ bạn đọc.

Trước tiên là bộ sách Di sản Hồ Chí Minh của NXB Trẻ có thêm nhiều tựa mới được xuất bản: Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam; Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam; Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Hồ Chí Minh - tầm nhìn vượt thời gian cùng tác phẩm Dấu chân những người yêu nước của TS Nguyễn Văn Khoan và Chuyện ba người lính của Vũ Công Chiến.

NXB Tổng hợp TP.HCM giới thiệu cuốn Cách mạng Tháng Tám 1945: Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX của GS-TS-NGND Trịnh Nhu và PGS-TS Trần Trọng Thơ, góp phần làm sáng rõ một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám cũng như vị trí quan trọng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Sách hay ra mắt dịp 2.9- Ảnh 1.

ẢNH: NXB

Sách hay ra mắt dịp 2.9- Ảnh 2.

ẢNH: NXB

Sách hay ra mắt dịp 2.9- Ảnh 3.

ẢNH: NXB

Sách hay ra mắt dịp 2.9- Ảnh 4.

ẢNH: NXB

Sách hay ra mắt dịp 2.9- Ảnh 5.

ẢNH: NXB

Phương Nam Book và NXB Thế Giới cũng tung ra nhiều tựa sách hay: Đường 20 quyết thắng: lịch sử, địa danh, sự tích và tri ân - một lát cắt đặc biệt trong bức tranh kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. 100 năm phi trường Tân Sơn Nhất của nhà báo Quốc Việt khám phá lịch sử đầy biến động của sân bay quan trọng bậc nhất VN, mở ra bức tranh rộng lớn về lịch sử miền Nam, đất nước và ngành hàng không VN trải qua hai thế kỷ. Liên quan tới đề tài chiến tranh, Lực lượng Mãnh Hổ là cuộc điều tra của hai nhà báo đoạt giải Pulitzer, Michael Sallah và Mitch Weiss, về Tiger Force - một trung đội viễn thám thuộc Sư đoàn dù 101 - đã thực hiện nhiều hành vi tàn bạo đối với dân thường ở vùng Quảng Ngãi -Quảng Tín trong suốt năm 1967.

Tin liên quan

Sách hay: Sự tan rã âm thầm trong thế giới của Ingeborg Bachmann

Sách hay: Sự tan rã âm thầm trong thế giới của Ingeborg Bachmann

Tập truyện ngắn Ba lối tới hồ của Ingeborg Bachmann - một trong những nhà văn nữ tiêu biểu của văn học Áo thế kỷ 20 khắc họa cuộc sống chênh vênh của phụ nữ hiện đại, với mỗi câu chuyện là lát cắt tinh tế về nội tâm con người khi đối diện với xã hội châu Âu đang chuyển mình hậu Thế chiến…

Sách hay: 'Giải mã' Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê, 1864-1888

Sách hay: Huyền thoại SBC với những chuyên án lừng lẫy

Khám phá thêm chủ đề

sách hay kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh 2.9 bộ sách Di sản Hồ Chí Minh Tựa sách lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận