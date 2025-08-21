Khởi động chuyến xe 'Tự hào Việt Nam' đi dọc đường Trường Sơn huyền thoại

Những văn công thời hiện đại

T.Ư Đoàn cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đã tổ chức họp báo ra mắt album Made in VietNam và khởi động chuyến xe "Tự hào Việt Nam".

Tại buổi ra mắt, người trẻ trào dâng cảm xúc tự hào khi giai điệu 16 bài hát trong 3 chương của album Made in VietNam vang lên. Album có sự góp mặt của các giọng ca nổi tiếng như: NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, Võ Hạ Trâm, Suboi, Isaac, Orange, Pháo, gia đình Đông Nhi (Đông Nhi, Ông Cao Thắng và bé Winnie)…

Có mặt tại buổi ra mắt, NSƯT Lê Thiện xúc động bày tỏ: "Khi xem album của các bạn trẻ biểu diễn, các bạn cười, tôi cũng cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Tôi nhớ thời trẻ của mình và xúc động. Thế hệ của các bạn trẻ hôm nay, sau hàng chục năm trời vẫn có cảm xúc đong đầy về sự hy sinh của ông cha chúng ta".

Thế hệ trẻ mong muốn cùng nhau đi dọc con đường Hồ Chí Minh huyền thoại để được vào Nam, ra Bắc như những cô chú văn công ngày xưa với hành trình “Tự hào Việt Nam” trên một chuyến xe rất đặc biệt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nhân đây, NSƯT Lê Thiện kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong đoàn văn công góp tiếng hát át tiếng bom: "Xem album của các bạn trẻ, như một cuốn phim quay chậm rất rõ từng nét một về những hình ảnh mà chúng tôi hoạt động suốt nhiều năm qua. Nhất là thời gian chúng tôi vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ, đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho người dân và các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại".

Trong mạch cảm xúc, NSƯT Lê Thiện kể: "Những năm kháng chiến chống Mỹ, tôi được đi Trường Sơn, lúc đó còn trẻ và người nhỏ con nhưng nhìn lại tôi đã lội bộ hơn 1.400 km để đem tiếng hát của mình phục vụ chiến trường. Lúc bấy giờ, không micro và bất kỳ phương tiện gì, chúng tôi bằng tiếng hát từ trái tim gửi đến bộ đội. Thậm chí có những nơi, khán giả là những thương bệnh binh và chúng tôi hát trong tâm thế mà biết rằng các đồng chí đó sẽ mất đi trong một vài giờ nữa…".

Như muốn tái hiện lại những thời khắc tiếng hát át tiếng bom, NSƯT Lê Thiện ngân nga lời ca trong bài hát Bài ca may áo: "Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng/Mưa rét run người nắng sẫm màu da/Tấm vải ta làm ra mảnh áo/Là chiến sĩ quyết tâm diệt thù…", rồi kể: "Đang hát bỗng ầm một phát. Bom nổ. Nhưng sau đó, chúng tôi lại đứng lên để tiếp tục hát phục vụ bộ đội. Đêm về, nằm và tôi nghĩ mình còn đứa con gái 2 tuổi rưỡi ở nhà, nếu hôm nay có chuyện gì thì con mình mồ côi. Nhưng với cha ông chúng ta ngày đó, việc hy sinh thân mình và để lại vợ góa con côi là chuyện hết sức bình thường".

NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, và ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Máu đỏ da vàng trong album Made in VietNam ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong những ngày tháng chiến tranh, tiếng hát của những cô chú văn công giải phóng vang lên không chỉ động viên tinh thần chiến sĩ mà còn hun đúc ý chí kiên cường, khát vọng quyết chiến quyết thắng, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Và hôm nay, sau 80 năm ngày đất nước được độc lập, thế hệ trẻ lại mong muốn cùng nhau đi dọc con đường Hồ Chí Minh huyền thoại để được vào Nam, ra Bắc với hành trình Tự hào Việt Nam trên một chuyến xe rất đặc biệt. Lấy cảm hứng từ hình ảnh của những chiến sĩ văn công ngày xưa, T.Ư Đoàn và nhóm sản xuất âm nhạc DTAP khởi động hành trình âm nhạc "Tự hào Việt Nam".

Chuyến xe "Tự hào Việt Nam" bắt đầu ở TP.HCM vào ngày 19.8 và dự kiến sẽ đi dọc đường Trường Sơn huyền thoại, qua các tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2.9. Tại các điểm đến, đoàn hành trình sẽ có những hoạt động ý nghĩa để tri ân cha ông đã ngã xuống và lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua lời ca, tiếng hát.

Kể câu chuyện về đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Phát biểu tại lễ ra mắt, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho biết cách đây 2 tuần, chúng ta đã cùng nhau thắp lên một ngọn lửa mang tên Made in VietNam và đã nhận được sự đồng điệu, tình cảm nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Con số hơn 3,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận trân trọng không chỉ là những con số mà đó là minh chứng cho thấy khi người trẻ dùng tài năng và tâm huyết của mình để kể câu chuyện về đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật, câu chuyện đó sẽ luôn nhận được sự đồng điệu từ triệu triệu trái tim.

Ca sĩ Phương Thanh cũng góp mặt trong album Made in VietNam ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo chị Trang, album Made in VietNam chính là minh chứng cho một khát vọng lớn: khát vọng kết nối, tôn vinh những giá trị cội nguồn và khẳng định bản lĩnh của âm nhạc Việt Nam đương đại. Và chuyến xe "Tự hào Việt Nam" sẽ mang theo những giai điệu tự hào, câu chuyện về lá cờ Tổ quốc, và cả những ký ức "thời hoa lửa" để lăn bánh trên những cung đường lịch sử.

"Chúng tôi tin rằng với 9 đêm diễn tại các tỉnh, thành, mỗi điểm dừng chân sẽ trở thành một ngày hội của niềm tự hào, mang đậm bản sắc của từng địa phương. Chuyến xe "Tự hào Việt Nam" mà chúng ta khởi động hôm nay không phải là một hành trình riêng lẻ. Đây là một phần sống động, một điểm hội tụ rực rỡ của Chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam" mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chính thức phát động và chỉ đạo triển khai trên toàn quốc", chị Trang chia sẻ và khẳng định: "Qua những hoạt động đồng loạt và lan tỏa này, chúng tôi đang nhìn thấy một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ trân trọng di sản, mà còn đang chủ động viết tiếp trang sử tự hào của dân tộc bằng chính sức trẻ, tài năng và sự sáng tạo của mình".