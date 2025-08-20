Dàn sao Việt đình đám cùng lên chuyến xe ‘Tự hào Việt Nam’

Trong một ngày vô cùng ý nghĩa, 19.8, cách đây 80 năm, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội đã đánh dấu thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, mở ra một chương mới trong lịch sử hào hùng của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do, T.Ư Đoàn cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đã tổ chức họp báo ra mắt album "Made in Vietnam" và khởi động hành trình "Tự hào Việt Nam". Đây là những sản phẩm đặc biệt, như một món quà của thế hệ trẻ hôm nay mừng ngày hội lớn của toàn dân tộc, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Pháo và nhóm DTAP với ca khúc Nam quốc sơn hà trong album "Made in Vietnam" tại buổi lễ ra mắt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tại buổi ra mắt, người trẻ được trào dâng cảm xúc tự hào khi giai điệu 16 bài hát trong 3 chương của album "Made in Vietnam" vang lên. Chương đầu của album là những khái quát Việt Nam, những câu chuyện về lịch sử, nguồn cội của dân tộc, đất, rừng, biển, con người và chủ quyền của Việt Nam. Chương 2 với tên gọi "Chiến binh tre" tái hiện những hy sinh thầm lặng, sự đùm bọc, yêu thương lẫn nhau của con người Việt Nam trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Và hòa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chương 3 có tên "Con rồng thức giấc" đã khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam sẵn sàng vươn ra biển lớn, phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.

Album có sự góp mặt của các giọng ca nổi tiếng như: NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, Võ Hạ Trâm, Suboi, Isaac, Orange, Pháo, gia đình Đông Nhi (Đông Nhi, Ông Cao Thắng và bé Winnie)…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ca sĩ Suboi và Isaac rất hạnh phúc và tự hào khi được góp sức trong một sản phẩm âm nhạc đặc biệt như thế này ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng trong dịp này, T.Ư Đoàn và nhóm sản xuất âm nhạc DTAP khởi động hành trình âm nhạc "Tự hào Việt Nam" lấy cảm hứng từ hình ảnh của những chiến sĩ văn công giải phóng. Trong những ngày tháng chiến tranh, tiếng hát của những cô chú văn công giải phóng vang lên không chỉ động viên tinh thần chiến sĩ mà còn hun đúc ý chí kiên cường, khát vọng quyết chiến quyết thắng, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Và hôm nay, sau 80 năm ngày đất nước được độc lập, thế hệ trẻ lại mong muốn cùng nhau đi dọc con đường Hồ Chí Minh huyền thoại để được vào Nam, ra Bắc với hành trình Tự hào Việt Nam trên một chuyến xe rất đặc biệt.

Chuyến xe "Tự hào Việt Nam" bắt đầu ở TP.HCM vào ngày 19.8 và dự kiến sẽ đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại, qua các tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2.9. Tại các điểm đến, đoàn hành trình sẽ có những hoạt động ý nghĩa để tri ân những thế hệ cha ông đã ngã xuống và lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua lời ca, tiếng hát.

Thế hệ trẻ lại mong muốn cùng nhau đi dọc con đường Hồ Chí Minh huyền thoại để được vào Nam, ra Bắc như những cô chú văn công ngày xưa với hành trình Tự hào Việt Nam trên một chuyến xe rất đặc biệt ẢNH: NỮ VƯƠNG

NSƯT Lê Thiện kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong đoàn văn công góp tiếng hát át tiếng bom ngày xưa ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho biết nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã tổ chức rất nhiều các hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa hướng tới lễ kỷ niệm.

"T.Ư Đoàn đã chính thức triển khai Chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực với chủ đề "Tự hào Việt Nam". Hôm nay, bức tranh "Tự hào Việt Nam" đa sắc màu đó có thêm những điểm nhấn rực rỡ, kết tinh từ nguồn năng lượng và nhiệt huyết dồi dào của các nghệ sĩ trẻ. Cách đây hai tuần, chúng ta đã cùng nhau thắp lên một ngọn lửa mang tên "Made in VietNam" và đã nhận được sự đồng điệu và tình cảm nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Con số hơn 3,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận trân trọng không chỉ là những con số, đó là minh chứng cho thấy khi người trẻ dùng tài năng và tâm huyết của mình để kể câu chuyện về đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật, câu chuyện đó sẽ luôn nhận được sự đồng điệu từ triệu triệu trái tim", chị Trang nhấn mạnh.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

NSND Thanh Thúy và ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Máu đỏ da vàng ẢNH: NỮ VƯƠNG

NSND Bạch Tuyết VÀ ca sĩ Pháo thể hiện ca khúc Nam quốc sơn hà ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo chị Trang, album "Made in VietNam" chính là minh chứng cho một khát vọng lớn: khát vọng kết nối, tôn vinh những giá trị cội nguồn và khẳng định bản lĩnh của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Đặc biệt, niềm tự hào mà nhóm sản xuất âm nhạc DTAP cùng các nghệ sĩ mang đến sẽ không chỉ dừng lại trên màn ảnh, mà mọi người sẽ cùng nhau "lên đường" với "Chuyến xe Tự hào Việt Nam" - một trong những chuỗi chương trình trọng điểm của Chiến dịch "Tự hào Việt Nam" do T.Ư Đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chính thức khởi động từ hôm nay.

Ca khúc Hò vươn mình với sự tham gia của các ca sĩ: Lamoon, Muội, Lâm Bảo Ngọc, Orange ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ca sĩ Phương Thanh cũng góp mặt trong album "Made in Vietnam" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng anh Phan Anh, giám đốc VMAs và đại diện nhóm DTAP tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đạo diễn trẻ Kawaii Tuấn Anh (thứ 2 từ trái sang) góp sức làm nên thành công của album "Made in Vietnam" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chị Trang cho biết chuyến xe sẽ mang theo những giai điệu tự hào, mang theo những câu chuyện về lá cờ Tổ quốc, và cả những ký ức "thời hoa lửa" để lăn bánh trên những cung đường lịch sử. "Chúng tôi tin rằng, với 9 đêm diễn tại 8 tỉnh, thành, mỗi điểm dừng chân sẽ trở thành một ngày hội của niềm tự hào, mang đậm bản sắc của từng địa phương. "Chuyến xe Tự hào Việt Nam" mà chúng ta khởi động hôm nay không phải là một hành trình riêng lẻ. Đây là một phần sống động, một điểm hội tụ rực rỡ của Chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam" mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chính thức phát động và chỉ đạo triển khai trên toàn quốc", chị Trang khẳng định.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bạn trẻ trào dâng cảm xúc tại buổi lễ ra mắt sản phẩm âm nhạc đặc biệt ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Qua những hoạt động đồng loạt và lan tỏa này, chúng tôi đang nhìn thấy một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ trân trọng di sản, mà còn đang chủ động viết tiếp trang sử tự hào của dân tộc bằng chính sức trẻ, tài năng và sự sáng tạo của mình. Và album "Made in VietNam", trong đó có MV "Nhà tôi có treo một lá cờ" cùng "Chuyến xe Tự hào Việt Nam" chính là những điểm nhấn rực rỡ, kết tinh từ nguồn năng lượng dồi dào đó", chị Trang nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi tất cả các bạn trẻ, nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, đặc biệt là ảnh hưởng đến các bạn trẻ, hãy tiếp tục đồng hành để cùng đưa hashtag #TuhaoVietNam trở thành một làn sóng mạnh mẽ, một biểu tượng của tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.