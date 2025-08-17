Bản trường ca bất tận mang tên 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Ngày 16.8, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN tổ chức đồng loạt Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp T.Ư tại 7 địa điểm trên toàn quốc.

Lan tỏa tình yêu nước rộng khắp

Tại Hà Nội, tham gia lễ chào cờ có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, và 300 hội viên, thanh niên.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp T.Ư tại Hà Nội ẢNH: C.T.V

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Hôm nay không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc". Từ Hà Nội, 7 điểm cầu cấp T.Ư, 34 điểm cấp tỉnh và hơn 3.300 điểm cấp xã cùng hòa chung sắc cờ, tiếng hát, đã tạo nên không khí thiêng liêng, lan tỏa tình yêu nước rộng khắp.

Gợi nhắc về mùa thu lịch sử 1945, anh Lâm khẳng định: "Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này không phải là món quà ban tặng, mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống, để Tổ quốc được trường tồn".

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các cán bộ, hội viên tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lâm, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay lan tỏa khắp mọi miền bằng nhiều hoạt động đa dạng, từ tri ân người có công, trao tặng cờ Tổ quốc nơi biên giới - hải đảo, đến các lễ chào cờ tại địa danh lịch sử, các màn đồng diễn và cả những làn sóng chia sẻ sáng tạo trên mạng xã hội. "Mỗi hoạt động, mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc trong hành trình đều góp thêm một sắc màu vào bức tranh rực rỡ của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ VN", anh Lâm nói.

Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi: "Mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ: để lá cờ Tổ quốc và tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hiện diện trong từng việc làm, từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp".

Kết thúc bài phát biểu, anh Nguyễn Tường Lâm gửi gắm niềm tin: "Hãy để mỗi trái tim, mỗi bàn tay, mỗi câu chuyện hôm nay kết nối thành bản trường ca bất tận mang tên Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Sau lễ chào cờ, đoàn công tác T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đã trao biển tượng trưng 800 cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và 50 lá cờ cho các trường học trên địa bàn. Đoàn công tác cũng tới thăm và tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn; thăm đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại P.Trúc Bạch, Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, cùng với hoạt động cấp T.Ư, các cấp bộ Hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại 3.334 địa điểm và triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa như: phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; phát động treo cờ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN VN.

Các cấp bộ Hội cũng trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng học bổng, ba lô, sách, bút phục vụ năm học mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này trên toàn quốc, các cấp bộ Hội trao tặng khoảng 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác; triển khai thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khoảng 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ sau lễ chào cờ; trao tặng gần 2.500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỉ đồng.

Tình yêu Tổ quốc thôi thúc dưới cờ đỏ sao vàng

Tại TP.HCM, lễ chào cờ diễn ra ở nhiều địa điểm, trong đó có Cột cờ Thủ Ngữ - nơi ghi dấu những chiến sĩ cảm tử bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng trong ngày đầu Nam bộ kháng chiến.

Trong thời khắc thiêng liêng và đầy trang nghiêm, Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tổ chức tại Cột cờ Thủ Ngữ đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Từ đây đã khơi dậy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào, hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình trong chuỗi sự kiện trọng đại chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN VN.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao cờ phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham gia chương trình có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, nguyên Bí thư Thành đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TP.HCM; anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM…

Tại lễ chào cờ, Trịnh Hoàng Khánh Uyên, Bí thư Chi đoàn 2405TTRC, Đoàn Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM, đại diện thế hệ trẻ xúc động bày tỏ: "Là thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, chúng ta được thừa hưởng di sản tinh thần quật cường và ý chí bất khuất của cha anh; mỗi bước chân, mỗi hành động của tuổi trẻ thành phố chính là nối dài nhịp đập lịch sử ấy. Lá cờ vẫn tung bay không phải bởi sự tồn tại vật lý, mà bởi tinh thần không ngừng chuyển động của nhân dân, của lớp lớp thanh niên hôm nay và mai sau".

Đồng thời, Khánh Uyên thể hiện quyết tâm: "Chúng cháu xin hứa sẽ là thế hệ dám xông pha, dám đương đầu, dám gánh trách nhiệm; lấy tri thức làm hành trang, lấy hành động làm minh chứng, lấy tinh thần xung kích làm ngọn cờ. Mỗi công trình thanh niên hôm nay không chỉ là thành quả lao động, mà là viên gạch dựng nền cho tương lai, là thông điệp gửi tới mai sau".

Hàng trăm thanh niên thành phố mang tên Bác hướng về lá cờ đỏ sao vàng với niềm tự hào, biết ơn và tình yêu Tổ quốc rực cháy ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại lễ chào cờ, đoàn viên, thanh niên được giao lưu với ông Phạm Chánh Trực, đại diện thế hệ đã dành cả tuổi trẻ để kiến thiết, bảo vệ và xây dựng thành phố, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển.

Ngược dòng thời gian, ông Phạm Chánh Trực đưa người trẻ cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ông nói: "Cách mạng Tháng Tám thành công và có được Quốc khánh 2.9 là từ đâu? Là từ năm 1930 thành lập Đảng, có Đảng lãnh đạo, dân tộc ta mới làm cách mạng thành công và lập nên nước VN dân chủ cộng hòa. Từ đâu có Đảng, nhờ ai mà có Đảng? Là từ ngày 5.6.1911, ngay tại đây, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau khi đã định hình được con đường cứu nước, Bác Hồ về Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ để chuẩn bị tổ chức vận động nhân dân đánh đổ thực dân. Đến năm 1941, Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. 4 năm sau chúng ta có Cách mạng Tháng Tám thành công và thành lập nước VN dân chủ cộng hòa".

Ông Phạm Chánh Trực nhắn gửi đến thế hệ trẻ: "Có được lá cờ đỏ sao vàng như ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp bước cha anh, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để làm sao đưa đất nước tiến lên, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, hiện đại và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúc các bạn thanh niên hôm nay luôn thành công và cống hiến hết mình cho đất nước".

Những lời tâm huyết gửi trao ấy không chỉ giúp thanh niên hôm nay thêm tự hào về lịch sử dân tộc mà còn khơi dậy trong mỗi người niềm tin, khát vọng và trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại diện cho câu chuyện của thế hệ tiếp bước hôm nay, cô giáo trẻ Đặng Bích Trâm, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đã và đang gieo mầm tri thức, khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong trái tim những mầm xanh non trẻ, bày tỏ: "Dòng máu yêu nước luôn chảy trong con người VN, nhưng yêu nước như thế nào là đúng, và được thể hiện như thế nào thì đó là quá trình mà người thầy cần vun đắp cho thế hệ hôm nay và mai sau. Hiểu rõ được trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn chú tâm đến việc đó, mọi người cùng nhau xây dựng các chuyên đề và hoạt động giáo dục gắn liền với những ngày trọng đại của lịch sử dân tộc để các em biết được đó là những truyền thống quý báu của cha anh; và để có được hòa bình hôm nay là bao nhiêu thế hệ đi trước đã hy sinh máu xương của mình".

Tại chương trình, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM phát động các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia đợt cao điểm Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với hoạt động "Tự hào lá cờ Tổ quốc". Mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc; đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập.

Cũng tại chương trình, giữa không gian trang nghiêm của lễ chào cờ, thế hệ đi trước và các vị lãnh đạo đã trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN VN cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố. Đây không chỉ là một phần thưởng mà còn là một biểu tượng thiêng liêng, như một ngọn đuốc tinh thần được truyền lại cho thế hệ hôm nay, để sống xứng đáng với những người đã đi trước, tiếp tục viết tiếp trang sử mới của dân tộc.