Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng

Nghĩa trang Hàng Dương thuộc đặc khu Côn Đảo là nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Mỗi phần mộ không chỉ là chốn yên nghỉ mà còn là bản hùng ca bất tử, ghi dấu tinh thần kiên trung, bất khuất trước đòn roi, xiềng xích và sự tàn bạo của kẻ thù.

Trang nghiêm lễ chào cờ tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo ẢNH: CTV

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Sáng nay, biểu trưng và màu áo của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiện diện tại đặc khu Côn Đảo. Đây không chỉ là sự lan tỏa về mặt tinh thần, mà còn là sự khởi đầu cho hành trình gắn kết, đồng hành cùng thanh niên Côn Đảo trong xây dựng và cống hiến, mang theo khát vọng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ thành phố, nối tiếp tinh thần bất khuất của cha anh.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM cùng các đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương ẢNH: CTV

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai: dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, trao 10 học bổng cho thiếu nhi vượt khó, trao 20 suất quà cho hộ dân khó khăn và trao 20 xe lăn chăm lo cho người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với hoạt động "Tự hào lá cờ Tổ quốc", trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố...

Trao tặng cờ Tổ quốc để mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập ẢNH: CTV

Trao học bổng cho học sinh vượt khó ẢNH: CTV

Trao quà cho hộ dân khó khăn ẢNH: CTV

Nghi thức phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại đặc khu Côn Đảo ẢNH: CTV

Từ Côn Đảo thiêng liêng, ngọn lửa hào hùng của các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục lan tỏa và bừng sáng trong từng bước đi của thế hệ thanh niên TP.HCM qua Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".