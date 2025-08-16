Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng

Hoa Nữ
Hoa Nữ
16/08/2025 15:39 GMT+7

Sáng 16.8, tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) – vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ chào cờ và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Nghĩa trang Hàng Dương thuộc đặc khu Côn Đảo là nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Mỗi phần mộ không chỉ là chốn yên nghỉ mà còn là bản hùng ca bất tử, ghi dấu tinh thần kiên trung, bất khuất trước đòn roi, xiềng xích và sự tàn bạo của kẻ thù.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng - Ảnh 1.

Trang nghiêm lễ chào cờ tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo

ẢNH: CTV

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Sáng nay, biểu trưng và màu áo của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hiện diện tại đặc khu Côn Đảo. Đây không chỉ là sự lan tỏa về mặt tinh thần, mà còn là sự khởi đầu cho hành trình gắn kết, đồng hành cùng thanh niên Côn Đảo trong xây dựng và cống hiến, mang theo khát vọng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ thành phố, nối tiếp tinh thần bất khuất của cha anh.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM cùng các đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

ẢNH: CTV

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai: dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, trao 10 học bổng cho thiếu nhi vượt khó, trao 20 suất quà cho hộ dân khó khăn và trao 20 xe lăn chăm lo cho người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với hoạt động "Tự hào lá cờ Tổ quốc", trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố...

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng - Ảnh 3.

Trao tặng cờ Tổ quốc để mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập

ẢNH: CTV

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng - Ảnh 4.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó

ẢNH: CTV

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng - Ảnh 5.

Trao quà cho hộ dân khó khăn

ẢNH: CTV

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ Côn Đảo thiêng liêng - Ảnh 6.

Nghi thức phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại đặc khu Côn Đảo

ẢNH: CTV

Từ Côn Đảo thiêng liêng, ngọn lửa hào hùng của các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục lan tỏa và bừng sáng trong từng bước đi của thế hệ thanh niên TP.HCM qua Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Sáng nay, lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp T.Ư do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức diễn ra ở nhiều địa điểm trên cả nước. Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đây cũng là hoạt động trọng tâm của chặng 2 trong Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với tên gọi Hành trình "Tự hào bản hùng ca dân tộc" diễn ra từ ngày 27.7 - 19.8.2025.

