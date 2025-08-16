Chào cờ ở vùng biển cực Đông của Tổ quốc

Sáng 16.8, không khí trang nghiêm bao trùm khu vực biển Hòn Gầm, thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa cũ) khi hơn 50 cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên cùng tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Lễ chào cờ diễn ra trong khuôn khổ Hành trình "Tự hào bản hùng ca dân tộc" - chặng 2 của chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức từ ngày 27.7 đến 19.8.2025, hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ chào cờ trang nghiêm, khẳng định niềm tự hào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của thanh niên Khánh Hòa ẢNH: B.D

Điều đặc biệt ý nghĩa là địa điểm tổ chức được lựa chọn tại Hòn Gầm - Mũi Đôi, khu vực điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam. Nơi đây không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của Khánh Hòa mà còn là vùng đất thiêng liêng đón chào những tia nắng đầu tiên của mỗi ngày mới trên đất nước.

Sau khoảnh khắc thiêng liêng của lễ chào cờ dưới ánh nắng bình minh đầu tiên, chương trình "Ký ức sống mãi" tiếp tục diễn ra tại đình Đầm Môn với sự phối hợp của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh.

Đây chính là dịp để Tỉnh đoàn Khánh Hòa chính thức phát động Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" - một sáng kiến đầy ý nghĩa của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ.

Thanh Niên Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu cùng ông Lê Văn Minh - người có công với cách mạng, tại Đình Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: B.D

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Khoảnh khắc xúc động nhất trong chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu cùng ông Lê Văn Minh - người có công với cách mạng tại địa phương. Những chia sẻ của ông về các ký ức khi tham gia cách mạng đã mang đến cho các bạn trẻ những bài học lịch sử sống động, giúp họ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh anh dũng của quê hương.

Thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà mang ý nghĩa sâu sắc cho địa phương. Trong đó có 100 cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, 50 ảnh Bác Hồ - hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu, cùng 10 suất học bổng khuyến khích việc học tập của thế hệ trẻ.

Ngoài ra, 5 suất quà dành cho gia đình chính sách và 40 thùng sữa cho thiếu nhi tại xã Đại Lãnh cũng được trao tặng, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho thiếu nhi địa phương ẢNH: B.D

Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà còn góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại vùng biển Hòn Gầm đã khẳng định một cách sinh động tình yêu quê hương, đất nước của thanh niên Khánh Hòa, đồng thời thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ truyền thống lịch sử và tiếp nối sứ mệnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.