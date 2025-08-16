Sáng ngày 16.8.2025, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra cùng lúc tại 7 địa điểm, gắn kết thanh niên cả nước trong tình yêu Tổ quốc. Tại Cột cờ Thủ Ngữ, biểu tượng lịch sử giữa lòng Sài Gòn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, mở đầu cho lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương.

Trong không khí trang nghiêm, Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 100 hội viên, thanh niên đã cùng nhau cất cao tiếng hát Quốc ca, thể hiện niềm tự hào và tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Ngay tại buổi lễ, hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chính thức được phát động, cùng lời kêu gọi treo cờ Tổ quốc để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9. Đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay đối với tương lai đất nước.

Từ Bắc tới Nam, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là nghi thức trang nghiêm, mà còn là lời khẳng định: tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn sẵn sàng viết tiếp niềm tự hào dân tộc bằng những hành động thiết thực.