Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước
Video Thời sự

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/08/2025 14:54 GMT+7

Sáng ngày 16.8.2025, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương tại 7 địa điểm trên cả nước, trong không khí thiêng liêng, tự hào.

Tự động phát

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Đang chạy

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Sáng ngày 16.8.2025, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra cùng lúc tại 7 địa điểm, gắn kết thanh niên cả nước trong tình yêu Tổ quốc. Tại Cột cờ Thủ Ngữ, biểu tượng lịch sử giữa lòng Sài Gòn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, mở đầu cho lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương.

Trong không khí trang nghiêm, Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 100 hội viên, thanh niên đã cùng nhau cất cao tiếng hát Quốc ca, thể hiện niềm tự hào và tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc.

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'... - Ảnh 1.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Ngay tại buổi lễ, hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chính thức được phát động, cùng lời kêu gọi treo cờ Tổ quốc để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9. Đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay đối với tương lai đất nước.

Từ Bắc tới Nam, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là nghi thức trang nghiêm, mà còn là lời khẳng định: tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn sẵn sàng viết tiếp niềm tự hào dân tộc bằng những hành động thiết thực.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 16.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Tôi yêu Tổ quốc tôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận