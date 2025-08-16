Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM
Video Thời sự

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
16/08/2025 13:13 GMT+7

Nhóm 8 người liên quan đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn trái phép vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, bắt giữ.

Tự động phát

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Đang chạy

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết thất thường

Người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết thất thường

Ngày 16.8, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn, hoạt động trái phép tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30.7, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra kho hàng không số cạnh nhà 132/35A đường Xuân Thới Sơn 35A.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương và Lâm Nhật Trường đang sang chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào các bình gas.

Kết quả điều tra xác định Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh là những người cầm đầu.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn- Ảnh 2.

Công an TP.HCM thu giữ nhiều tang vật

ẢNH: CACC

Từ tháng 3, nhóm này đã thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết, thuê nhân công để sản xuất và tiêu thụ gas giả. Mỗi ngày, đường dây này đưa ra thị trường hàng trăm bình gas giả, tổng cộng đến nay đã tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nhiều kho hàng và chỗ ở của các đối tượng, thu giữ 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm ngàn niêm màng co, tem chống hàng giả, nhiều xe bồn chứa gas, hệ thống máy bơm, máy khò… phục vụ hoạt động sang chiết trái phép. Toàn bộ niêm màng co, tem chống hàng giả thu giữ được xác định là giả.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn- Ảnh 3.

Bên trong nơi sản xuất gas giả

ẢNH: CACC

Các kho hàng và hoạt động sang chiết gas của nhóm đối tượng không được cấp phép và không được các công ty gas chính hãng ủy quyền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Liên quan vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại tại nhà ở phường Tân Uyên, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng bắt giữ nghi phạm và làm rõ động cơ.

Khám phá thêm chủ đề

gas giả sang chiết gas lậu kho gas Hóc Môn an toàn cháy nổ buôn bán gas trái phép hàng giả hàng nhái hiểm họa gas giả thị trường gas tin nóng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận