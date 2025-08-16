Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Liên quan vụ "TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên", ngày 15.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm.

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Theo đó, nghi phạm được xác định là người đàn ông tên L. (62 tuổi), làm nhân viên bảo vệ gần nhà của nạn nhân ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM. Nghi phạm bị Công an TP.HCM bắt giữ vào chiều cùng ngày.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ động cơ gây án của L. là do nợ nần. Thời gian làm nhân viên bảo vệ ở khu vực, L. phát hiện cụ bà thường xuyên ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đột nhập, cướp tài sản.

Tối 14.8, nghi phạm ăn mặc kín đáo, đội mũ, che mặt rồi đột nhập vào nhà cụ bà. Tại đây, thấy cụ bà đang nằm xem tivi, nghi phạm đã ra tay sát hại, rồi lục lọi tìm tài sản nhưng trong nhà không có đồ giá trị. Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng cùng ngày, người thân trong gia đình ở khu phố Uyên Hưng 5 phát hiện bà cụ tử vong trong tư thế đang nằm trên ghế xếp xem ti vi nên lầm tưởng là bị tử vong do bệnh lý, tuổi cao.

Camera ghi lại cảnh nghi phạm sát hại nạn nhân tại nhà ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, khi trích xuất camera trong nhà thì mọi người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện có người đột nhập vào nhà. Trong lúc bà cụ đang nằm trên ghế xếp thì người đàn ông lặng lẽ từ phía sau tiến lại rồi bất ngờ bóp cổ, lấy gối đè lên mặt khiến bà cụ nghẹt thở, tử vong ngay ít phút sau đó.

Sau khi bà cụ tử vong, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã tìm nguồn điện, wifi để tắt, đồng thời tắt bóng điện và tìm kiếm thứ gì đó một hồi mới rời khỏi hiện trường.

Khi xem hết quá trình gây án của người đàn ông, người nhà mới tá hỏa báo cho công an đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập chứng cứ, truy bắt hung thủ.

Vụ sát hại cụ bà hiện đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.