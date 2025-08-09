Sách hay: Huyền thoại SBC với những chuyên án lừng lẫy

Cầm trên tay tập truyện ký Huyền thoại SBC của tác giả Phạm Thanh Nghị (do NXB Công an nhân dân ấn hành), một cây bút thuộc ngành công an, vừa vinh dự nhận giải ba cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất do UBND TP.HCM tổ chức, người đọc sẽ bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên.

Huyền thoại SBC do NXB Công an nhân dân ấn hành

Từng nghe nói nhiều về vụ bắt cóc cháu Tô Rô (5 tuổi), con trai nghệ sĩ Kim Cương, tại Trường mẫu giáo Vườn Hồng (Q.3 cũ) năm 1977 nhưng phải qua cuốn sách này, mọi ngóc ngách của vụ án mới hé lộ. "Chuyện bắt đầu vào chập tối 26.11.1977, một người phụ nữ bước nhanh vào phòng đại úy Đội trưởng đội trọng án Hai Thành (Võ Tấn Thành) là nữ nghệ sĩ nổi tiếng Kim Cương. Theo lời của cô thì có hai tên bắt cóc tự xưng là chú của Tô Rô đến nhận đưa cháu về nhà. Tô Rô không chịu. Một tên rút súng ra uy hiếp khống chế Tô Rô và các cô rồi dắt Tô Rô đi thụt lùi ra cổng đẩy lên xe Honda 67 màu đen tẩu thoát…", tác giả Phạm Thanh Nghị kể lại trong sách.

"Bằng mọi giá phải tìm cho bằng được cháu Tô Rô đưa về cho gia đình nghệ sĩ Kim Cương an toàn", nhận chỉ thị từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quyết, Giám đốc Công an TP khi ấy là ông Mai Chí Thọ xác lập ngay chuyên án điều tra và tập trung mọi lực lượng phá án.

Tổ chức bắt cóc tống tiền con trai nghệ sĩ Kim Cương tự xưng là Hải Phong yêu cầu gia đình phải chuyển 100 lượng vàng thì mới hy vọng bảo toàn được tính mạng cho Tô Rô. Trong tình thế cấp bách, lực lượng SBC vừa khẩn trương sàng lọc đối tượng nghi vấn, vừa lên kế hoạch bảo vệ gia đình nghệ sĩ... Sau quá trình thương lượng, bọn bắt cóc đồng ý giảm xuống còn 20 cây vàng. Vì sợ bị gài bẫy nên quá trình giao cháu Tô Rô tại Nhà thờ Đức Bà do các trinh sát ban chuyên án thay mặt gia đình thực hiện. Sau khi tính mạng được an toàn, cháu Tô Rô nhận Đội trưởng Hai Thành là ba nuôi. Bọn bắt cóc nhận vàng xong "cao chạy xa bay". Cho đến ngày nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị bắn chết tại nhà riêng, rồi đến vụ bắt cóc con gái bác sĩ Lã Hỷ thì vụ án gia đình nghệ sĩ Kim Cương càng lúc càng "nóng".

Ảnh CA TP.HCM phục dựng cảnh hung thủ đang khống chế nghệ sĩ Thanh Nga ẢNH: TGCC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN "NHƯ PHIM"

Hiện trường vụ sát hại nghệ sĩ Thanh Nga, khi công an đến chỉ còn vương vãi 1 nón kết, 2 vỏ đạn của súng P38 được thu giữ. Người thân nhanh chóng đưa Thanh Nga vào cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn nhưng bà qua đời ngay sau đó. Ông Phạm Duy Lân (Đổng Lân), chồng nghệ sĩ Thanh Nga, tử vong ngay tại hiện trường.

Tác giả cho biết thêm 2 tháng trước khi bị sát hại, nghệ sĩ Thanh Nga từng bị kẻ xấu ném lựu đạn khi đang diễn vở Tiếng trống Mê Linh nhưng cô vẫn không sợ hãi. "Khi diễn vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp Đại Đồng về đến nhà lúc 23 giờ 30 phút, thì có hai đối tượng đi xe Honda 67 màu đen xông tới. "Các ông muốn làm gì vợ chồng tôi cũng được nhưng không được bắt cóc con tôi". Đôi bên giằng co, Thanh Nga cắn vào tay đối tượng. Đoàng! Một tiếng súng chát chúa vang lên. Thanh Nga ôm ngực gục xuống, ông Đổng Lân nhào tới thì phát súng thứ hai nổ khiến ông bật ngửa", sách tường thuật chi tiết.

Khi vụ án Thanh Nga đang được điều tra, nhiều đối tượng nghi vấn lọt vào tầm ngắm của công an, tại TP tiếp tục xảy ra vụ bắt cóc cháu Phương, con gái bác sĩ Lã Hỷ, tại một trường mẫu giáo ở Phú Nhuận. Thủ đoạn gây án cũng giống như 2 vụ trước. Sau gần 2 năm vất vả lặn lội truy tìm bằng được tội phạm trong hành trình phá án "như phim" được sách miêu tả, các trinh sát SBC đã lần tìm ra hung thủ và bọn chúng phải cúi đầu nhận tội. Hai tên cướp Nguyễn Thanh Tân (tên này cùng đồng bọn được xác định cũng chính là hung thủ bắt cóc con trai Kim Cương) và Nguyễn Văn Đức bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình.

Bên cạnh những cái tên như Ba Tung, Hai Thành, Dương Minh Ngọc, Mai Văn Tấn, Nguyễn Thanh Hiền, Lê Thanh Liêm, Phạm Văn Thịnh, Nguyễn Đông Điệu, Trần Văn Phổ…, độc giả còn gặp lại Anh hùng LLVTND Lý Đại Bàng - một tay chạy xe máy, một tay bắn súng hạ gục bọn tội phạm. Suốt 33 năm tung cánh, những chiến công của ông và đồng đội trong Đội SBC huyền thoại để giữ cho TP.HCM được bình yên vẫn luôn sống mãi trong lòng người dân.