Sách hay: Trên đường đom đóm bay lên

Độc giả VN không còn xa lạ với Kristin Hannah khi bà là tiểu thuyết gia rất được yêu thích qua cuốn Sơn ca vẫn hót. Sau đó, đã có thêm nhiều tác phẩm khác được xuất bản trong nước, có thể kể đến Những điều chúng ta làm, Nữ phi công, Bốn ngọn gió và sắp tới là The Women. Cuối năm 2024, Sơn ca vẫn hót được độc giả tờ New York Times bình chọn là một trong 100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21, trong khi The Women được vinh danh là một trong những tiểu thuyết lịch sử hay nhất năm ngoái. Phiên bản tiếng Việt của Đường đom đóm bay vừa ra mắt cũng tạo sự chú ý lớn, khi bản đặc biệt nhanh chóng "cháy hàng" sau 3 ngày đặt trước.

Tác giả Kristin Hannah ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Câu chuyện của người phụ nữ

Cuốn sách trải dài gần 3 thập niên, bắt đầu từ những năm 1970 khi cô bé Tully bị người mẹ nghiện ngập bỏ rơi bất ngờ gặp Kate - cô bé cùng tuổi, người không kết nối được với bạn bè lẫn người thân. Bằng cuộc gặp gỡ bất ngờ khi Tully chuyển đến sống gần nhà Kate trên con đường tên Đom Đóm (Fireflies Lane), hai cô gái dần lớn lên và trở thành những người phụ nữ gắn kết với nhau một cách mạnh mẽ, lâu bền, vững chắc. Trong quá trình đó, có lúc cả hai mơ giấc mơ chung, sống cuộc sống chung, nhưng cũng có lúc họ tách rời nhau, xảy ra mâu thuẫn. Liệu 3 thập niên gắn bó có giúp những xung đột này giảm bớt phần nào?

Vẫn như phần lớn tác phẩm của mình, ở Đường đom đóm bay, Kristin Hannah vẫn cho thấy tài năng đặc biệt trong cách xây dựng nhân vật và khai thác tâm lý riêng biệt. Với 2 hình tượng, bà đã xây dựng Tully và Kate hoàn toàn trái ngược, từ đó đưa độc giả vào 2 hành trình khác nhau, ứng với tính cách, chọn lựa của họ. Trong khi Tully mạnh mẽ, kiên quyết, nhiệt huyết, hướng đến hình tượng "girl boss" - tự mình làm chủ vận mệnh đời mình thì Kate lại truyền thống hơn. Cô dịu dàng, e dè, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn và khi lớn lên thì bằng lòng với việc ở nhà làm nội trợ. Điều này cho thấy tác giả đã hướng rất sâu vào khái niệm nữ quyền, khi bà không chủ ý rằng phải đả phá những định kiến cũ mới là "nữ cường", bởi nếu hạnh phúc với lựa chọn của mình và được tự do làm điều đó, thì ngay khi ấy người phụ nữ cũng đã sở hữu được sức mạnh riêng.

Và qua 2 nhân vật của mình, theo chiều ngang, Hannah đã tạo ra những nút thắt ấn tượng, cuốn hút độc giả vào mạch truyện chính. Ở mỗi thập niên, là những biến động trong mối quan hệ khác nhau, chẳng hạn khi còn nhỏ là những đêm khuya lén trốn khỏi nhà, đạp xe cùng nhau. Khi lên đại học, đó là cùng chia sẻ giấc mơ được làm việc trong ngành tin tức, để rồi khi đi làm, là mối tình tay ba với người đồng nghiệp đồng thời là sếp của cả hai. Đến khi Kate đã quyết định lui về với công việc gia đình, Tully vì nhiệt tình quá đỗi lại can thiệp vào chuyện nhà của người bạn thân, từ đó đã có giai đoạn ngăn giữa hai người là hố đen sâu hoắm…

Nhân rộng từ hai nhân vật, theo chiều dọc, tác giả cũng cho thấy khoảng cách thế hệ giữa bà ngoại, mẹ và con gái. Nếu khi xưa Tully và Kate đầy mong muốn một cuộc sống tự do, là những người nôn nóng được trưởng thành, thì khi có con, Kate lại áp đặt chính xác những gì mẹ mình từng làm với con gái, thậm chí có lúc lên đến cực đoan. Qua những phút giây căng thẳng của cuốn sách, độc giả sẽ rút ra được thông điệp thế nào là yêu thương, rằng đôi khi cũng nên cho người còn lại không gian riêng. Khép lại tác phẩm, Kate đã kết nối trở lại với Tully và con gái mình sau cơn bạo bệnh ung thư vú. Đây cũng đồng thời là thông điệp Kristin Hannah muốn gửi gắm đến độc giả, nhất là người đọc nữ, về việc tầm soát và cẩn trọng hơn với căn bệnh quái ác này.

Đường đom đóm bay do Lightbooks và NXB Phụ nữ VN ấn hành, Nguyễn Thanh Nhàn dịch ẢNH: NXB

Yếu tố lịch sử thu hút

Bên cạnh xây dựng thành công các nhân vật nữ và những khúc mắc, nút thắt giữa họ, Kristin Hannah cũng rất thành công trong thiết lập bối cảnh. Bà được đánh giá là bậc thầy của thể loại tiểu thuyết có yếu tố lịch sử, bởi các tác phẩm thường được đặt vào những thời điểm riêng biệt, từ đó cho thấy họ đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn thế nào. Chẳng hạn trong Bốn ngọn gió, bà đã khắc họa một người mẹ mạnh mẽ đưa những người con vượt qua cuộc đại suy thoái những năm 1930 ở nước Mỹ, trong khi với The Women, bà kể câu chuyện của những nữ y tá từng tham gia chiến tranh VN… Chính những yếu tố tưởng như bên lề này lại là một điểm đặc trưng, gây được rất nhiều chú ý của nữ tác giả.

Trong Đường đom đóm bay, qua 3 thập niên, ta sẽ thấy những cột mốc quan trọng được tái hiện qua âm nhạc, thời trang, lối sống cũng như ý thức hệ. Ví dụ thập niên 1970 thường trực xuất hiện lối sống hippie, những cuộc biểu tình, âm nhạc phản chiến, thời trang quần loe... Đến cuối thập niên 1990 đầu những năm 2000, cuốn sách lại dần mở ra những xung đột quân sự bắt nguồn từ sự kiện 11.9. Bằng cách xây dựng nghề nghiệp của các nhân vật là nhà báo, phóng viên, Hannah một mặt cũng cho thấy nghề phóng viên chiến trường cao quý luôn phải đối mặt với hiểm nguy nhưng cũng từ đó đưa chính sự thật vọng ra thế giới.

Và cũng như cuốn tiểu thuyết đoạt giải Goncourt 2018 là Con cháu của họ cũng thế thôi của Nicolas Mathieu, mỗi chương sách của Đường đom đóm bay đều bắt nguồn từ những bài hát nổi tiếng. Những ca khúc ấy không chỉ góp phần điểm xuyết chi tiết, mà nếu đồng thời là người yêu nhạc, thì nội dung của các bài hát cũng đánh dấu những cột mốc quan trọng của các nhân vật. Từ Goodbye Yellow Brick Road, Dancing Queen, Material Girl đến Bohemian Rhapsody, Purple Rain… qua đó mang đến cảm giác hoài niệm cho độc giả ở nhiều độ tuổi. Từ điều này có thể nói Kristin Hannah không chỉ là một nhà văn viết về phụ nữ trong những thời khắc lịch sử khác nhau, mà còn là một cây viết rất có tài năng trong việc khơi gợi hoài niệm.

Từ những điều trên, không quá khó hiểu vì sao Kristin Hannah luôn là tác giả được độc giả thế giới yêu thích, luôn được đón chờ mỗi khi một tác phẩm mới nào đó ra mắt. Những tác phẩm của bà đong đầy dư vị trong các mối quan hệ giữa người với người, đặt trong các bối cảnh đặc biệt, thông qua đó luôn cho thấy sự mạnh mẽ của người phụ nữ và nỗ lực vươn lên khỏi nghịch cảnh, như loài đom đóm tuy nhỏ bé nhưng lại thắp sáng cả bầu trời đêm.