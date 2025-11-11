Người trẻ Báo Thanh Niên mang yêu thương về vùng lũ quét và sạt lở

Ngày 10.11, chương trình "Yêu thương về vùng sạt lở" do Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung phối hợp cùng Đoàn xã Thanh Bồng và Công ty TNHH MTV xây dựng Thuận Vy tổ chức đã thắp lên một nốt sáng ấm. 100 phần quà gồm sữa, mì tôm do Công ty CP đầu tư Mỹ Nga, Công ty CP Vương Hải và nhóm bạn từ TP.HCM tài trợ tuy giản dị nhưng mang theo rất nhiều tình cảm của những tấm lòng hướng về người dân vùng lũ trong lúc khó khăn nhất.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bốc quà từ xe xuống ẢNH: HẢI PHONG

"Bà con vùng lũ mừng lắm!"

Suốt hơn tuần qua, xã Thanh Bồng có 31 điểm bị sạt lở, hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống nhiều tuyến đường khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Ông Hồ Văn Lai (ở tổ 2, thôn Cưa) kể: "Đợt này sạt lở nhiều quá, người dân sợ lắm, muốn ra ngoài mua gạo, mắm cũng phải đi đường rừng cả tiếng đồng hồ. Có bữa mưa lớn, đất đá ào xuống như thác, bà con chỉ dám nhìn nhau, biết là những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn".

Khi nhận phần quà từ Đoàn thanh niên, ông Lai rưng rưng: "Chúng tôi ấm lòng nhiều lắm. Quà không lớn, nhưng là cả tấm lòng của các bạn trẻ, đang lúc khó mà nhận được sự quan tâm này, bà con mừng lắm".

Còn ông Hồ Văn Út (ở thôn Nguyên) cầm phần quà mà đôi tay run run, nói: "Đường chia cắt, mua nhu yếu phẩm rất khó khăn, nhận được quà, tôi thấy như được tiếp sức. Mấy hôm nay bà con chỉ mong đường chính thông, không còn đi đường tắt nữa, giờ thêm những món quà này, càng cảm động hơn…".

Người dân xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) xúc động khi nhận quà ẢNH: HẢI PHONG

Những đôi mắt đỏ hoe, cái siết tay thật chặt, những câu nói mộc mạc nhưng chân tình, tất cả tạo nên một buổi trao quà ấm nóng giữa núi rừng còn bê bết bùn đất.

Tuổi trẻ không đứng ngoài gian khó

Anh Bùi Văn Biền, Bí thư Đoàn xã Thanh Bồng, cùng các đoàn viên đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ, sắp xếp quà và trực tiếp trao tận tay từng hộ dân.

"Tuổi trẻ Thanh Bồng luôn xung kích trên mọi mặt trận. Sau sạt lở, chúng tôi đi từng nhà dọn dẹp bùn đất, sửa lại những mái nhà tốc tôn. Nay phối hợp với Chi đoàn Báo Thanh Niên để trao quà, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục giúp dân vượt qua khó khăn", anh Biền chia sẻ và nói: "Ở xã Thanh Bồng, lực lượng thanh niên chính là điểm tựa mỗi khi mưa bão ập đến. Họ là những người đầu tiên có mặt tại điểm sạt lở, nơi những mái nhà ngập bùn, nơi người già neo đơn bị cô lập. Họ mang trên vai sức trẻ, và hơn hết là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng".

Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, người cùng đồng đội vượt gần 200 km để đến Thanh Bồng, chia sẻ đầy cảm xúc: "Mỗi chuyến đi vùng sâu, vùng xa đều mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Người dân nơi đây tuy nghèo nhưng giàu tình nghĩa, luôn chia sẻ với nhau trong khó khăn. Những phần quà nhỏ này là tấm lòng của Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung gửi đến bà con, mong góp chút hơi ấm để họ sớm ổn định cuộc sống".

Trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Bồng ẢNH: HẢI PHONG

100 suất quà được trao đi là 100 câu chuyện được lắng nghe. Mỗi hộ dân đều mang trong mình nỗi lo riêng như lo sạt lở bất ngờ, lo cái ăn cái mặc, lo mùa vụ đứt gãy, lo đường sá bị cô lập kéo dài. Nhưng khi nhận được món quà nhỏ từ người trẻ, họ cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Có bà cụ chắp tay cảm ơn mãi không ngừng, khi rời đi vẫn quay lại nhìn bằng đôi mắt ngân ngấn nước; có đứa trẻ nắm chặt gói mì trong tay như một món quà quý giá giữa mùa mưa.

Hành trình yêu thương sẽ còn tiếp tục

Xã Thanh Bồng sau sáp nhập có hơn 7.400 người, phần lớn là đồng bào Cor, toàn xã có 34% là hộ nghèo. Mỗi mùa mưa bão đi qua, cuộc sống lại chồng thêm một lớp khó khăn, nhưng chính những chương trình như thế này giúp họ thêm động lực để bước tiếp.

Ông Phạm Thái Dương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Bồng, xúc động: "Hôm nay nhận được sự sẻ chia của Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung và các đơn vị đồng hành, tôi thật sự biết ơn. Đồng bào Cor nơi đây quanh năm lên rẫy, vào mùa mưa thì sợ lũ quét, sạt lở nên thu nhập giảm sút. Những phần quà hôm nay rất thiết thực và mang giá trị tinh thần lớn".

Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HUY ĐẠT

Đồng hành với chương trình, anh Lê Thành Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Thuận Vy, nói: "Trong đợt mưa lũ vừa rồi, nhiều điểm sạt lở ở Quảng Ngãi xảy ra liên tục, người dân gặp rất nhiều khó khăn. Khi nghe Chi đoàn Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung phát động chương trình, chúng tôi muốn góp chút sức nhỏ để dìu bà con vượt qua giai đoạn đầu sau thiên tai".

Ở vùng núi Quảng Ngãi, đường sạt lở, giao thông cách trở, một chuyến xe chở quà đến được với bà con đã là nỗ lực lớn. Nhưng điều khiến chương trình đặc biệt hơn chính là sự có mặt của những trái tim trẻ, những người chọn đi về phía gian khó để sẻ chia.

Chương trình "Yêu thương về vùng sạt lở" không chỉ trao đi những phần quà mà còn trao niềm tin, sự động viên và một lời nhắc nhở rằng khi khó khăn ập đến, vẫn có những con người sẵn sàng đứng cạnh nhau.

Anh Lê Hoàng Sơn chia sẻ: "Chúng tôi sẽ còn quay lại, không phải vì nhiệm vụ, mà vì tấm lòng. Chỉ cần bà con còn cần chúng tôi, chúng tôi sẽ đến".

Đó cũng là tinh thần mà tuổi trẻ Báo Thanh Niên luôn nuôi dưỡng đi đến những nơi khó khăn nhất, đứng cạnh những người cần nhất, và lan tỏa tinh thần nhân ái của người làm báo. Và giữa núi rừng Quảng Ngãi, câu chuyện hôm nay sẽ còn được nhắc mãi như một minh chứng rằng trong gian khó, người với người chỉ cần một bàn tay đưa ra là đã có thể làm nên điều kỳ diệu.