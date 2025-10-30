Bản đồ cứu hộ khẩn cấp người dân vùng lũ miền Trung

Người dân cần cứu trợ chỉ cần đăng lên mạng xã hội

Liên tiếp những ngày qua mưa lớn kéo dài, kèm theo việc xả lũ của các thủy điện khiến nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung như TP.Huế, TP.Đà Nẵng… chìm trong biển nước, nhiều vùng bị cô lập đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người lên mạng xã hội (MXH) kêu cứu vì nước dâng quá nhanh. Ngay lập tức, nhóm bạn trẻ tiếp tục mở rộng phạm vi của bản đồ cứu hộ từng đồng hành cùng người dân vùng lũ miền Bắc trước đó vào các tỉnh miền Trung.

Trước đó, trong đợt lũ vào đầu tháng 10 ở các tỉnh miền núi phía bắc, sáng kiến kết nối MXH tạo ra một ứng dụng bản đồ thông tin về địa chỉ cần cứu hộ của 3 bạn trẻ Nguyễn Thị Mai Anh, Từ Tất Huân, Đặng Thành Long đã góp phần giải quyết một bài toán cấp thiết trong thiên tai. Ứng dụng bản đồ cứu hộ này thu thập và hiển thị điểm cần cứu trợ, cập nhật liên tục theo thời gian thực, từ đó đã giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần cứu giúp người dân vùng lũ, vùng bị cô lập một cách kịp thời.

Bản đồ cứu hộ người dân vùng lũ đã được mở rộng đến khu vực các tỉnh miền Trung ẢNH: M.A

Mai Anh cho biết sau khi lũ ở miền Bắc rút, nhóm quyết định duy trì nền tảng cứu hộ thongtincuuho.org và sẵn sàng bật lên khi các tỉnh khác cần. Nhóm cũng đang xin tài trợ hạ tầng để duy trì ít nhất trong một năm tới.

"Về mặt công nghệ, hệ thống của bọn mình sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ tỉnh thành nào gặp thiên tai. Tuy nhiên, để dữ liệu từ người dân được xử lý thực sự hiệu quả, bọn mình rất cần sự kết nối và hợp tác từ các đơn vị cứu hộ chuyên môn. Đó là ưu tiên hàng đầu của nhóm trong giai đoạn này", Mai Anh chia sẻ và cho biết thêm: "Lần này nhóm đã hợp tác sát với anh Huy Nguyễn, chuyên gia dự báo thời tiết và cứu hộ. Nhóm thu thập thông tin từ trang cá nhân của anh Huy và trích xuất dữ liệu để chuyển đến các đơn vị cứu hộ đang hoạt động tại miền Trung. Anh Huy cũng đang trực tiếp ở miền Trung, điều phối drone hỗ trợ cứu hộ".

Để được cứu hộ, người dân đăng thông tin cần cứu hộ trên các fanpage, nhóm Facebook, hoặc gửi trực tiếp về trang Thông tin cứu hộ của nhóm. Hệ thống tự động thu thập và hiển thị lên bản đồ. Để bảo mật, nhóm ẩn số điện thoại và chỉ chia sẻ thông tin chi tiết cho các đội cứu hộ đã được xác thực.

Các đội cứu hộ cũng có thể liên hệ với Thông tin cứu hộ để được truy cập vào các dữ liệu này. Mai Anh cho biết nhóm cũng đang tìm kiếm và kết nối với các đội cứu hộ, các cơ quan chức năng, chuyên gia trong lĩnh vực này để chia sẻ dữ liệu và phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Theo Mai Anh, những bình luận, thông tin gửi đến trên trang của nhóm chỉ là một trong nhiều kênh tiếp nhận thông tin. Hệ thống của nhóm tự động tìm kiếm và thu thập dữ liệu từ nhiều fanpage và group Facebook khác nhau, chính vì thế người dân vùng lũ khi cần giúp đỡ chỉ cần đăng lên MXH, ngay lập tức thông tin sẽ được thu thập, xử lý và trực quan lên bản đồ số để lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Nỗ lực không quản ngày đêm

Là những người trẻ chuyên về công nghệ, họ không muốn ngồi ngoài cuộc khi chứng kiến đồng bào mình đang oằn mình trong bão lũ. Trước đó, nửa đêm 7.10, khi đồng loạt trên Facebook nhiều bài đăng kêu cứu tình hình ngập lụt ở Thái Nguyên rất khẩn cấp, xem qua Mai Anh thấy mọi người đăng ở rất nhiều nơi một cách liên tục và thậm chí đăng đi đăng lại. Lúc đó, Mai Anh cảm giác như không có một nơi để tập trung thông tin. Ngay lập tức, Mai Anh nhớ ra Huân có một nền tảng tương tự có thể xử lý được những thông tin như thế này đưa lên dạng một bản đồ số để tập trung thông tin một cách trực quan nhất.

Thông tin cứu hộ ở HuếẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi Mai Anh liên hệ và trao đổi, Huân và Long đã quyết định chuyển đổi nền tảng vntraffic.app về giao thông thành nền tảng cứu hộ mang tên thongtincuuho.org.

"Hệ thống của tụi mình sẽ thu thập dữ liệu cần cứu hộ của người dân đăng trên MXH, sau đó xử lý, phân loại và trực quan hóa trên bản đồ. Nhóm khá bất ngờ là từ đợt lũ lụt ở miền Bắc, khi chỉ sau vài giờ ra mắt đã ghi nhận được hơn 3.000 lượt truy cập, và sau 24 giờ con số truy cập là hơn 57.000 lượt", Huân kể.

Long tâm sự: "Khi tham gia dự án, chúng mình không nghĩ đây đơn thuần chỉ là một sản phẩm công nghệ mà đó là cả quá trình đồng hành. Chúng mình cùng đồng hành với nhau khi mỗi người đều dành hết tâm huyết, nỗ lực không quản ngày đêm với mong muốn duy nhất là làm được một điều gì đó thật sự ý nghĩa. Ngoài ra, chúng mình còn có sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, các chuyên gia trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn".

"Tụi mình thấy đã làm được điều gì đó có ích khi đã đồng hành cùng người dân vùng bão lũ. Chính nghị lực, sự kiên cường của họ trong thiên tai là nguồn động lực khiến chúng mình luôn muốn hoàn thiện và muốn làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người dân", Long bày tỏ.

Trong thời điểm nước lũ ở các tỉnh miền Trung vẫn đang tiếp tục dâng cao, Mai Anh muốn nhắn gửi đến người dân: "Trước hết hãy bình tĩnh. Xử lý thông tin cẩn thận, ưu tiên tự cứu mình trước. Hãy cố gắng liên lạc với người thân, gửi vị trí chính xác, và kiên nhẫn chờ đợi các đội cứu hộ. Sự bình tĩnh của mọi người sẽ giúp công tác cứu hộ diễn ra hiệu quả hơn rất nhiều".

Bản đồ số cứu hộ người dân vùng lũ của nhóm đã được tôn vinh sáng kiến truyền thông "AI vì cộng đồng" do Media AI Lab (dự án thúc đẩy sử dụng AI một cách đạo đức và hiệu quả trong truyền thông) phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức vào ngày 17.10. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, đánh giá rất cao sáng kiến của nhóm.