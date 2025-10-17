Bản đồ cứu hộ vùng lũ được tôn vinh sáng kiến truyền thông 'AI vì cộng đồng'

Sáng 17.10, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra chương trình Tôn vinh sáng kiến truyền thông "AI vì cộng đồng".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo, tiến sĩ Tạ Bích Loan, nhà sáng lập Media AI Lab, nguyên Trưởng ban Thể thao - Văn hóa - Giải trí Đài truyền hình Việt Nam; tiến sĩ Trần Duy Hào, nhà sáng chế, Founder&CEO Công ty cổ phần giải pháp chuyên gia Star Global, thành viên Media AI Lab.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và tiến sĩ Trần Duy Hào, nhà sáng chế, Founder&CEO Công ty cổ phần giải pháp chuyên gia Star Global, thành viên Media AI Lab trao biểu trưng và tiền thưởng tôn vinh sáng kiến truyền thông “AI vì cộng đồng” cho đại diện của nhóm ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhằm khuyến khích việc khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo cho những chương trình truyền thông vì cộng đồng, Media AI Lab (dự án thúc đẩy sử dụng AI một cách đạo đức và hiệu quả trong truyền thông) phối hợp cùng Báo Thanh Niên tôn vinh sáng kiến truyền thông sử dụng trí tuệ nhân tạo vì cộng đồng của 3 tác giả ứng dụng Bản đồ cứu hộ.

Trong đợt lũ vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 11, các tỉnh miền núi phía bắc chịu những thiệt hại rất to lớn về người và của khi nước lũ dâng cao và người dân lâm vào cảnh cô lập trong biển nước. Mất điện, thiếu nước uống và đồ ăn, người già và trẻ em lâm vào cảnh khó khăn cần cứu trợ gấp.

Sáng kiến kết nối mạng xã hội tạo ra một ứng dụng bản đồ thông tin về địa chỉ cần cứu hộ là một sáng kiến mang tính nhân văn, góp phần giải quyết một bài toán cấp thiết trong thiên tai. Tác giả là 3 bạn trẻ Nguyễn Thị Mai Anh, Từ Tất Huân, Đặng Thành Long.

Đại diện nhóm tác giả chụp hình lưu niệm với các đại biểu tại chương trình ẢNH: ĐỘC LẬP

Sáng kiến này được thực hiện bởi có sự tích hợp giữa thông tin mạng xã hội và bản đồ số. Ứng dụng bản đồ cứu hộ này thu thập và hiển thị điểm cần cứu trợ, cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhìn nhận những ngày này cả nước hướng về vùng lũ, sáng kiến của 3 bạn trẻ đã giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần cứu giúp kịp thời đồng bào. Đó không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là ứng dụng của lòng nhân ái, của trái tim tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng sẻ chia, hành động vì cộng đồng.

"T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận và biểu dương tinh thần dấn thân, sáng tạo của các bạn. Các bạn đã thể hiện rõ khẩu hiệu hành động của sinh viên Việt Nam thời đại mới: Bản lĩnh – Sáng tạo – Cống hiến – Hội nhập", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng trong thời điểm khó khăn của bão lũ, nhóm bạn trẻ Nguyễn Thị Mai Anh, Từ Tất Huân và Đặng Thành Long đã có sáng kiến tạo ra "bản đồ cứu hộ" bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đã trở thành chiếc cầu nối kỳ diệu giữa những người cần được giúp đỡ với lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên khắp nơi. Nhờ đó, hàng trăm trường hợp khẩn cấp đã được phát hiện sớm, nhiều người dân được cứu trợ kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai.

"Bão lũ rồi sẽ qua đi, nhưng nghĩa cử ấy – tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương đồng bào và sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ – sẽ còn ở lại, lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều người. Các bạn trẻ này chính là minh chứng sống động rằng khi tri thức và lòng nhân ái gặp nhau, chúng ta có thể biến công nghệ thành nhịp cầu của sự sống, biến nỗi đau thành động lực để yêu thương và hành động vì cộng đồng", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.