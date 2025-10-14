Báo Thanh Niên và Media AI Lab tôn vinh sáng kiến truyền thông 'AI vì cộng đồng'

Trong đợt lũ vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 11 các tỉnh miền núi phía bắc chịu những thiệt hại rất to lớn về người và của khi nước lũ dâng cao và người dân lâm vào cảnh cô lập trong biển nước. Mất điện, thiếu nước uống và đồ ăn, người già và trẻ em lâm vào cảnh khó khăn cần cứu trợ gấp.

Đêm 7.10, ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo khiến mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên.

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng, nhiều nhóm của người dân yêu cầu cứu hộ, tìm người thân ở Thái Nguyên gây hỗn loạn.

Chứng kiến tình hình này, 3 bạn trẻ Nguyễn Thị Mai Anh, Từ Tất Huân, Đặng Thành Long nhanh chóng kết nối và thiết kế một luồng thông tin cứu hộ khẩn cấp tập trung cho Thái Nguyên.

Sáng kiến kết nối mạng xã hội tạo ra một ứng dụng bản đồ thông tin về địa chỉ cần cứu hộ là một sáng kiến mang tính nhân văn, góp phần giải quyết một bài toán cấp thiết trong thiên tai. Sáng kiến này được thực hiện bởi có sự tích hợp giữa thông tin mạng xã hội và bản đồ số. Ứng dụng bản đồ cứu hộ này thu thập và hiển thị điểm cần cứu trợ, cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Từ Thái Nguyên bản đồ đã lan tỏa sang các tỉnh thành khác như: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội…

Bão lũ sẽ đi qua nhưng nghĩa cử đẹp của những tấm lòng, những bàn tay, cách này hay cách khác hướng về vùng lũ sẽ tiếp tục lan tỏa những thông điệp nhân văn.

Nhằm khuyến khích việc khai thác sức mạnh của AI cho những chương trình truyền thông vì cộng đồng, Media AI Lab phối hợp cùng Báo Thanh Niên tôn vinh sáng kiến truyền thông sử dụng trí tuệ nhân tạo vì cộng đồng của 3 tác giả ứng dụng bản đồ cứu hộ.

Media AI Lab là một dự án thúc đẩy sử dụng AI một cách đạo đức và hiệu quả trong truyền thông. Sứ mệnh của Media AI Lab là khai thác sức mạnh của AI để nâng cao tính nhân văn, sáng tạo và tính chính trực trong hoạt động truyền thông.



