Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh vùng lũ TP.Huế

Vừa qua, đại diện Báo Thanh Niên phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Phạm Văn Đồng (P.Vỹ Dạ, TP.Huế) trao 40 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ TP.Huế. Mỗi suất học bổng 500.000 đồng được trao ngay khi các em quay lại trường học sau cơn lũ lịch sử. Đây là những học sinh có gia đình ở khu vực Cồn Hến và một số điểm thấp trũng của P.Vỹ Dạ bị ngập lũ nhiều ngày vừa qua.

PV Bùi Ngọc Long (đại diện Báo Thanh Niên) trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các học sinh ẢNH: ÁNH NGUYỆT

Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, những suất học bổng nói trên là niềm động viên để sắm lại áo quần, sách vở trở lại trường học, đồng thời cũng giúp gia đình các em vượt qua khó khăn. Tại TP.Huế, sau nhiều ngày nghỉ học phòng tránh lũ, chiều 7.11, học sinh trên toàn thành phố đã trở lại trường.