Kinh tế Doanh nghiệp

Trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
24/10/2025 17:16 GMT+7

Chiều 24.10, trong khuôn khổ chương trình "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" do Báo Thanh Niên phối hợp Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các tân sinh viên quê Quảng Ngãi đang học tập tại TP.HCM.

Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, được đề cử bởi Câu lạc bộ Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM. Nhiều em vừa rời ghế THPT, lần đầu đặt chân đến thành phố lớn để bắt đầu hành trình đại học, mang theo niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình được thành lập từ năm học 1990 - 1991, khởi đầu chỉ với 40 suất học bổng nhỏ, đến nay đã trở thành một trong những quỹ học bổng uy tín của cả nước, mỗi năm tiếp sức cho hàng trăm sinh viên nghèo hiếu học.

Trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng cho các em sinh viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 2.

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao học bổng cho các em sinh viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 3.

Nhà văn Trần Nhã Thụy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: "Tôi rất trân trọng và ghi nhận tấm lòng của các doanh nhân Quảng Ngãi, những người không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn luôn hướng về quê hương, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trên con đường học tập và lập nghiệp".

Trong số 20 tân sinh viên được nhận học bổng có em Lê Hải Nam, sinh năm 2007, quê Quảng Ngãi, hiện là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 4.

Em Lê Hải Nam, tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM nói hạnh phúc như được "trở về quê" ngay tại lễ trao học bổng Nguyễn Thái Bình

ẢNH: LÊ NAM

"Em rất vui và biết ơn khi được nhận học bổng vì có thể giúp mẹ đóng một phần học phí ở trường. Mẹ em là giáo viên, ba mất khi em mới 4 tuổi. Sau này ra trường, em muốn theo đuổi lĩnh vực AI và đóng góp cho sự phát triển công nghệ của Quảng Ngãi, giống như các anh chị doanh nhân hôm nay đã quay về giúp quê hương vươn xa".

Trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho tân sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM- Ảnh 5.

Các doanh nhân, khách mời tại chương trình "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" là tấm gương sáng để các em sinh viên học tập, noi theo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Buổi trao học bổng diễn ra trong không khí ấm áp, nhiều cảm xúc. Với các tân sinh viên Quảng Ngãi, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tin và động lực để tiếp bước hành trình học tập nơi đất khách.

"Từ tấm lòng của những người đi trước, tôi hy vọng các em sẽ cố gắng học tốt, sống có trách nhiệm, để một ngày nào đó lại trở về giúp ích cho quê hương Quảng Ngãi", nhà văn Trần Nhã Thụy nhắn nhủ.

