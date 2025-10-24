Vì sao Quảng Ngãi chưa có khách sạn 4 sao?

Là một người con của Quảng Ngãi, luôn tâm huyết với quê hương, đã vận động gần chục công ty dệt may mở xí nghiệp ở Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Ân, cố vấn cao cấp Hiệp hội Dệt may Việt Nam lại bày tỏ tâm tắc với thế mạnh du lịch của quê nhà, đặc biệt là đảo Lý Sơn. Ông Ân kể, năm 2024 ông về Lý Sơn 5 lần chỉ để chụp cảnh cổng tò vò trên biển vì "nó quá đẹp" và cuối cùng ông cũng chụp được. Vì thế, khi nghe lãnh đạo tỉnh khẳng định, Quảng Ngãi đang phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ông vô cùng tâm đắc. Theo ông Ân, Lý Sơn xứng đáng là điểm du lịch quốc tế chứ không chỉ là quốc gia, vì cảnh quan rất đẹp. Tuy nhiên, Lý Sơn phải giải quyết nhiều vấn đề hạn chế để phát huy thế mạnh của mình.

Ông Đỗ Xuân Quang, Phó tổng giám đốc Vietjet Air trăn trở về thực trạng thiếu thốn hạ tầng lưu trú ở Quảng Ngãi ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng khẳng định tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi nhưng ông Đỗ Xuân Quang - Phó tổng giám đốc VietjetAir chia sẻ, hạ tầng lưu trú của tỉnh vẫn đang dậm chân tại chỗ. "Tôi đã rời xa quê hương Quảng Ngãi 40 năm, điều trăn trở của tôi là cơ sở hạ tầng lưu trú gần như chưa có sự thay đổi nhiều. Cách đây 10 năm ở Quảng Ngãi có khách sạn cao nhất là 12 tầng, 10 năm sau thì khách sạn cao nhất cũng không có gì khác. Nói chung, cả Quảng Ngãi hiện nay chưa có khách sạn nào đạt chuẩn 3 sao chứ đừng nói đến 5 sao. Trong khi đó, các tỉnh xung quanh lại đang thay đổi nhanh chóng, khách sạn 5 sao mọc lên rất nhiều. Nhìn lại quê hương mình, chúng tôi rất chạnh lòng".

Theo ông Đỗ Xuân Quang, so với những vùng khác, Quảng Ngãi có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Quảng Ngãi có cảng nước sâu, có sân bay, có cao tốc, có đường sắt… Là doanh nghiệp xa quê, bản thân ông và các doanh nhân Quảng Ngãi luôn muốn đầu tư cho quê nhà, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại gặp vướng mắc. "Cụ thể, đối với thực trạng thiếu khách sạn, thiếu chỗ lưu trú, chúng tôi mong muốn xây dựng một khách sạn 4 sao với chiều cao 18 tầng. Nhưng khi kiểm tra về quy hoạch thì chiều cao lại không triển khai được, bởi vì quy hoạch đã được ban hành rất lâu rồi. Vấn đề điều chỉnh quy hoạch là rất bức thiết hiện nay để các nhà đầu tư có cơ sở, có căn cứ pháp lý mới có thể thực hiện việc xây dựng phát triển hạ tầng được", ông Đỗ Xuân Quang kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Định, chủ thương hiệu "Vua tỏi Lý Sơn" nhấn mạnh yếu tố tình cảm đối với quê hương khi xây dựng thương hiệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Văn Định, chủ thương hiệu "Vua tỏi Lý Sơn" cũng chia sẻ việc khởi nghiệp chính quê hương của mình có thể không phải để làm giàu, mà để giúp quê hương thịnh vượng hơn. Ông Nguyễn Văn Định kể, khởi nghiệp cách đây 10 năm, với xuất phát điểm là một người con của Lý Sơn. Ban đầu, "vua tỏi" thất bại nhiều lần, nhưng vẫn không bỏ cuộc. "Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng kinh doanh để có tiền đi học, sau này tôi quyết tâm hơn, dù phải bắt ốc, bắt cá cũng làm. Tiếp đó, tôi bắt đầu đóng gói hành, tỏi, những sản phẩm quê hương để bán khắp mọi miền Tổ quốc. Đến năm 2024, tôi chuyển hướng sang mô hình B2B, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Alibaba và hệ thống siêu thị Winmart. Đó là bước ngoặt lớn, giúp "Vua tỏi Lý Sơn" vươn ra thị trường rộng hơn", ông Nguyễn Văn Định bộc bạch, "Tôi tin rằng, muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì phải làm chuyên sâu, phải học hỏi và được đào tạo bài bản, từ đó có thêm góc nhìn mới để ứng dụng vào sản xuất và kinh doanh tại quê nhà giúp quê hương mình ngày càng thịnh vượng, bình an hơn".